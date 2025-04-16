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Samsun'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

23:4416/04/2025, Çarşamba
IHA
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Samsun'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti
Samsun'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Eyüp Demir hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmetbaba Mahallesi'nde Eyüp Demir'in (59) kullandığı 35 UHT 84 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Talihsiz sürücü devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eyüp Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık tarafından yapılan incelemelerin ardından Demir'in cenazesi Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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