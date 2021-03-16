Gündem Edirneden Muğlaya kadar CHPli belediyelere tezgah açmış
İZMİR

Edirne’den Muğla’ya kadar CHP’li belediyelere tezgâh açmış

Edirne’den Muğla’ya kadar CHP’li belediyelere tezgâh açmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi alan gazeteci Enver Aysever’in CHP’li belediyelerle ticari ilişkisi bununla sınırlı değil. Son 5 yılda belediyelere değişik adlarla programlar düzenleyen Aysever’in, Edirne’den İstanbul ve Muğla’ya kadar CHP’li il ve ilçe belediyelere para karşılığı onlarca program yaptığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enver Aysever
Enver Aysever

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 238 bin liralık ‘okuryazarlık’ ihalesi ile gündeme gelen gazeteci Enver Aysever’in CHP’li belediyelerle yoğun ticari ilişkisi olduğu ortaya çıktı. Aysever son 5 yılda belediyelere değişik adlarla programlar düzenledi.

Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok
GÜNDEM
Tunç Soyer'e 238 bin liralık Enver Aysever ihalesi soruldu: Bunları tartışacak zamanımız yok

238 BİN LİRAYA AYSEVER ŞARTI

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içinde yaşam boyu eğitim projesi kapsamında okuryazarlık eğitimi verme kararı almıştı. Ancak belediye, 238 bin liralık ihaleye gazeteci Enver Aysever’le sözleşme imzalanması şartı koymuştu. Sözleşme kapsamında Aysever’in tüm konaklama ve ulaşım masraflarının da karşılanacağı belirtilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iddialara “Bizim bütün eğitmenlerimizle özellikle pandemide uzaktan eğitim ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Enver Aysever de Türkiye’deki eğitimci isimlerden biri. Başkalarından da eğitim alıyoruz. Ancak Aysever’i sevenler sevmeyenler üzerinden belediye hedef alınıyor. Bütün gruplara vereceği eğitim toplam bütçesi 90 bin TL olması lazım. Bunları çok sığ buluyorum. Bunları tartışacak zamanımız yok.” açıklaması ile geçiştirirken Enver Aysever’in dana önce de CHP’li belediyelerle çok sayıda programa imza attığı ortaya çıktı. ‘Mırıldandıklarım Haykırdıklarım’ adlı tek kişilik gösteri ile Edirne’den Muğla ve İstanbul’a kadar birçok CHP’li il ve ilçe belediyesinin kültür merkezlerinde sahne alan Aysever, ’Memleketim Nazım Hikmet’, ‘Nereden Nereye’, ‘Aykırı Kumpanya’ gösterileri ile de yine bu belediyelerde boy gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale
GÜNDEM
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden Enver Aysever’e özel ihale

PARAYLA AYKIRI SORULAR!

Kırklareli Lüleburgaz’da “Trakya’nın Siyasal Fay Hatları” başlıklı sohbet programının konuğu olan Aysever, Mersin ve Mudanya’da da (Bursa)da “Yazı Akademi” adıyla ‘okuryazarlık’ kursu verdi. Aysever, daha önce televizyon kanalları için hazırlayıp sunduğu ‘Aykırı Sorular’ programıyla da belediyelerden paralar aldı.

Enver Aysever

İhale ile yapmıyormuş

  • Aysever de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Belediye adına yaptığı faaliyetleri ihale ile gerçekleştirmediğini ifade eden Aysever şunları kaydetti: “2000’li yıllardan bu yana (başta İnci Aral ile) çeşitli kurumlardan yazarlık atölye çalışması yaptım. Geçen sene Mudanya Belediyesi ile çok başarılı iki kur bu çalışmayı gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verdik. Faturalı olan bu gelir denetime açıktır. Telif ödemeli hizmet alımları tüm belediyelerde aynıdır. Atölye projesinin çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. Defterlerim denetime açıktır. Yine benzer şekilde çeşitli firma ve belediyelere ‘Aykırı sorular’ adlı programı talepler karşılığında yapmaktayım.”

İptal edildi!

Tunç Soyer
  • İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gazeteci Enver Aysever'in belediyeden 18 günlük kurs için 238 bin lira kazanacağı haberleriyle ilgili sessizliğini bozdu. Soyer, ihalenin iptal edilmesi için talimat verdiğini söyledi. Soyer, "Kamuoyunda oluşan hassasiyete kayıtsız kalmam mümkün değildir. Söz konusu ihalenin iptal edilmesi talimatını verdim" dedi.
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