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Ege Denizi için fırtına uyarısı

Ege Denizi için fırtına uyarısı

13:5721/06/2025, Cumartesi
AA
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Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.
Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden Ege Denizi için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'de yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Fırtınanın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



#Ege Denizi
#Kuzey Ege
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
#Güney Ege
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