Ege Denizi'nde korkutan deprem: AFAD merkez üssünü ve derinliğini açıkladı

Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.
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