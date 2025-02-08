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Ege Denizi'nde korkutan deprem: AFAD merkez üssünü ve derinliğini açıkladı

Ege Denizi'nde korkutan deprem: AFAD merkez üssünü ve derinliğini açıkladı

12:218/02/2025, Cumartesi
G: 8/02/2025, Cumartesi
AA
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Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege Denizi'nde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan sarsıntı 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Ege Denizi'nde saat 12.00'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem 7 kilometre derinlikte meydana geldi.




Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#AFAD
#DEPREM
#Ege Denizi

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