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Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

Semih Bozkuş
21:023/02/2025, Pazartesi
G: 3/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Ege'deki sarsıntıların merkez üssü konumunda bulunan Santorini Adası'nın açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ege'deki sarsıntıların merkez üssü konumunda bulunan Santorini Adası'nın açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, Ege Denizi'nde saat 20.44'te 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 28 Ocak'tan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü bölgede meydana gelen depremin yerin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

28 Ocak'tan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası' devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 6.89 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



#Deprem
#AFAD
#Ege Denizi
#Deprem Fırtınası

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