Ege Denizi'nde 4.7 büyüklüğünde deprem

28 Ocak'tan bu yana sismik hareketliliğin sürdüğü Ege Denizi'nde 'deprem fırtınası' devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.