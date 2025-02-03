AFAD duyurdu: Ege'deki deprem fırtınasında 400 sarsıntı kaydedildi

"Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 büyüklüğündedir."