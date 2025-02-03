AFAD duyurdu: Ege'deki deprem fırtınasında 400 sarsıntı kaydedildi

Ege Denizi'nde meydana gelen deprem sayısı 400'ün üzerine çıktı.
AFAD, Ege Denizi'nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısının 400'ün üzerine çıktığını duyurdu. Ölçülen en büyük depremin 4.8 büyüklüğünde olduğunu belirtildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Ege Denizi’nde, 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı an itibarıyla 400’ün üzerine çıkmıştır. Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda şu ana kadar kaydedilen en büyük deprem 4.8 büyüklüğündedir."
denildi.
"Depremler, Santorini Adası’nın yaklaşık 25 km kuzeydoğusunda artış göstermekte olup derinlikleri 5 - 25 kilometre arasında değişmektedir." denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- "Ülkemiz kıyılarına en yakın deprem 140 kilometre mesafede gerçekleşmiştir.
- 2011-2012 yıllarında da aynı bölgede benzer bir yoğun sismik aktivite yaşanmış, 14 ay boyunca süren bu aktivite herhangi bir volkanik hareketliliğe yol açmamıştır.
- Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.
- Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmî kaynakları takip etmeleri rica olunur."
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