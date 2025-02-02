Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ege Denizi'nde art arda üç deprem: Yunanistan'dan acil toplantı kararı

Ege Denizi'nde art arda üç deprem: Yunanistan'dan acil toplantı kararı

21:012/02/2025, Pazar
G: 2/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. Büyüklükleri 4,5, 4,4 ve 4,4 olarak duyurulan depremlerin detaylarını AFAD duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, depremler nedeniyle acil toplantı kararı aldı.

Ege Denizi'nde 4,5 ve 4,4'er büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20, 39'da ve 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5, 4,4 ve 4,4 büyüklüğünde art arda üç sarsıntı kaydedildi.


Depremlerin 10, 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.


Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.



#deprem
#Ege Denizi
#AFAD

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Meteoroloji açıkladı: Bir hafta sürecek! Ankara ve İstanbul'da kar yağacak mı?