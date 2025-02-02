Ege Denizi'nde art arda üç deprem: Yunanistan'dan acil toplantı kararı

Ege Denizi'nde 4,5 ve 4,4'er büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20, 39'da ve 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5, 4,4 ve 4,4 büyüklüğünde art arda üç sarsıntı kaydedildi.