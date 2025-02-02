Ege Denizi'nde art arda üç deprem: Yunanistan'dan acil toplantı kararı

Ege Denizi'nde art arda depremler meydana geldi. Büyüklükleri 4,5, 4,4 ve 4,4 olarak duyurulan depremlerin detaylarını AFAD duyurdu. Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, depremler nedeniyle acil toplantı kararı aldı.
Ege Denizi'nde 4,5 ve 4,4'er büyüklüğünde peş peşe üç deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20, 39'da ve 20.45'te, merkez üssü Ege Denizi olan 4,5, 4,4 ve 4,4 büyüklüğünde art arda üç sarsıntı kaydedildi.
Depremlerin 10, 7 ve 6,99 kilometre derinliklerde meydana geldiği belirlendi.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.