Ege Denizi'nde meydana gelen 500'den fazla depremin ardından, bilim insanları bölgedeki hareketliliği yakından takip ediyor. Uzmanlar, bu deprem fırtınalarının Amorgos fayını tetiklemesi durumunda büyük bir felaket yaşanabileceğine dikkat çekerek, İzmir ve çevresinin ciddi tehdit altında olduğunu vurguluyor.
Ege Denizi’nde artan sismik hareketlilik, uzmanları endişelendiriyor. Santorini çevresinde hareketliliğin süreceği söylenirken Amorgos fayının tetiklenmesi durumunda büyük bir felaket yaşanacak. Uzmanlar İzmir ve çevresi için de kritik uyarılarda bulundu.
Ege’deki deprem fırtınanı Amorgos fayını tetikler mi?
Uzmanlar, bu deprem fırtınalarının Amorgos fayını tetiklemesi durumunda büyük bir felaket yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Afrika plakasının kuzeye doğru hareketi, bölgedeki 5 sismik kuşaktan biri olan Amorgos fay hattında biriken enerjiyi artırıyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, "Şu ana kadar yaşanan depremler 5.1 büyüklüğüne ulaştı ve hareketlilik sürüyor. Bu depremlerin volkanizmayla ilişkili olduğunu açıkça söyleyebiliriz" dedi.
1950'li yıllarda bölgede 7'den büyük bir deprem yaşandığını hatırlatan Alkan, benzer bir depremin İzmir ve çevresi için büyük bir tsunamiye yol açabileceğini söyledi. "Büyük bir deprem yaşanırsa kıyı bölgelerde yıkım kaçınılmaz olabilir. Devletimizin ve ilgili kurumların önleyici tedbirler alması hayati önem taşıyor."
Türkiye i̇çin tsunami tehlikesi var mı?
Tsunami tehlikesinin yalnızca okyanuslara özgü olmadığına dikkat çeken uzmanlar, Ege ve Akdeniz kıyılarının da bu risk altında olduğunu belirtiyor. Özellikle İzmir, Muğla ve Çanakkale gibi sahil kentlerinin büyük dalgalarla karşılaşabileceği ifade ediliyor.
Doç. Dr. Alkan, "2020’de İzmir’de yaşanan deprem sonrası tsunami meydana gelmişti. Benzer bir senaryonun daha büyük ölçekte yaşanması mümkündür" diyerek yetkilileri uyardı.
Türkiye'nin kıyı bölgelerinde tsunami ve büyük depreme karşı hazırlık yapılması gerektiği konusunda bilim insanları çağrı yapıyor. Risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirten Alkan, "Önleyici tedbirler alınmazsa muhtemel can ve mal kaybı çok yüksek olabilir" ifadelerini kullandı.
Santorini ve çevresi yıkıcı depreme yol açabilir
28 Ocak tarihinden beri yaşanan deprem fırtınasını değerlendiren Kandilli Rasathanesi "Santorini Adası - Ege Denizi Deprem Etkinliği" değerlendirmesini paylaştı. Rasathane tarafından yapılan değerlendirmede Santorini ve çevresinin hem sismik hem de volkanik riskler taşıyan kritik bir bölge olduğunu vurgulandı.
Amorgos Fayı nerede?
Amorgos Fayı, Ege Denizi'nde Yunanistan'ın Amorgos Adası yakınlarında bulunan ve önemli sismik aktivitelere neden olan bir fay hattıdır. 9 Temmuz 1956'da gerçekleşen Amorgos depremidir. Bu deprem 13 dakika arayla gerçekleşen 7,7 ve 7,2 büyüklüğünde iki şok nedeniyle 53 can kaybına neden olmuştur.
Amorgos'un güney kıyılarında 20 metreye kadar ulaşan tsunamilere yol açmış ve özellikle Batı Anadolu kıyılarında hissedilmiştir.
Son günlerde, Santorini ve çevresindeki bölgelerde artan sismik hareketlilik, uzmanları Amorgos Fayı'nın yeniden aktif hale gelebileceği konusunda endişelendirmektedir.