Santorini ve çevresi yıkıcı depreme yol açabilir

28 Ocak tarihinden beri yaşanan deprem fırtınasını değerlendiren Kandilli Rasathanesi "Santorini Adası - Ege Denizi Deprem Etkinliği" değerlendirmesini paylaştı. Rasathane tarafından yapılan değerlendirmede Santorini ve çevresinin hem sismik hem de volkanik riskler taşıyan kritik bir bölge olduğunu vurgulandı.