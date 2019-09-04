Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üzerindeki uçuşa katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nı açtı. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile Çiğli’deki 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’na gelen Akar, buradaki üs personeline hitabı sonrası Orgeneral Küçükakyüz ile birlikte Ege semalarında uçuş yaptı. Üsteki konuşmasında terörle mücadelede kararlılık mesajını yineleyen Akar, “Asil milletimizi bu terör belasından kurtaracağız. Ülkemizin ve milletimizin karada, denizde ve havada güvenliğini tam olarak sağlamaya devam edeceğiz. Bu konuda hiçbir engel tanımıyoruz” dedi.

BU BİR TEHDİT DEĞİL

Hulusi Akar, Çiğli’deki Arı Filo ile Ege semalarında uçuş yaptı.

Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki faaliyetler konusunda Akar, Türkiye’nin problemlerin dostane çözümünden yana olduğunu ancak bunun taviz veya zaafiyet olarak anlaşılmaması gerektiğini ifade ederek bölgede herhangi bir oldubittiye izin vermeyeceklerini vurguladı. Akar, şu mesajı verdi: “Hazırlıklarımız da buna göre tamdır. Bu da bir tehdit değil. Biz sadece rasyonel bir şekilde iyi komşuluk ilişkilerinin devamını istiyor, karşı taraftan da buna uygun cevap vermesini bekliyoruz. Fatih, Yavuz sondaj gemilerimizi, Barbaros Hayrettin Paşa, Oruç Reis sismik gemilerimiz görevlerini orada eksiksiz yapıyor. Hem ülkemizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak ve hukukunun gereği neyse bunları yerine getiriyor. Bu konuda Deniz Kuvvetlerimiz başta olmak üzere Hava Kuvvetlerimiz ile yapılması gereken destek neyse bunları sonuna kadar verdik, vermeye devam edeceğiz. Oradaki haklarımızın gereği neyse bunları gerçekleştireceğiz.”

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MÜNBİÇ’İ UNUTMADIK

Hulusi Akar, Çiğli’deki Arı Filo ile Ege semalarında uçuş yaptı.

Terörle mücadelenin artan bir ivme ve kararlılıkla devam ettiğini kaydeden Akar, “Irak’ın kuzeyinde Pençe-1, Pençe-2 ve Pençe- 3 yoğun bir şekilde devam ediyor. Irak’ın kuzeyine yılbaşından bu yana yapılan operasyonlarda toplam 676 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye’nin kuzeyinde de terör koridoruna müsaade etmeyeceğiz. Alınması gereken tüm tedbirler alındı, alınmaya devam ediyor” dedi. ABD ile devam eden Güvenli Bölge çalışmalarına da değinen Bakan Akar, şunları kaydetti: “Bizim daha önce Münbiç’te, Rakka’da verilen sözlerle alakalı tecrübelerimiz, hafızalarımızda bilgiler var. Bunların hiçbirini unutmadık. Dolayısıyla büyük bir hassasiyet ve dikkatle verilen sözlerin yerine getirilmesini takip ediyoruz.”

B VE C PLANLARI HAZIR

“Bize verilen bilgilerin her birini tek tek kontrol etmeden o işi kabul etmiyoruz. Teröristlerin uzaklaştırılması, oradaki tahkimatın tahrip edilmesi, ağır silahların toplanması hem İHA’larımızın hem helikopterlerimizin hem de ilerleyen zamanda jetlerimizin uçması ve devriyelerin gerçekleşmesi ve üs bölgelerin kurulması... Bunun için Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Akçakale’de kuruldu, arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içindeler, sıralı tüm kademeler gelişmeleri yakın bir şekilde takip ediyor. Bize verilen sözlerin gerçekleşmesini takip etmekteyiz. Herhangi bir şekilde bu sözlerde bir aksaklık olursa, bunlar yerine getirilmezse, bununla alakalı olarak Silahlı Kuvvetlerimizin, Türkiye’nin B planı da var, C planı da var. Onları da uygulamaya koymaya hazırız. Gerekirse Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, kendi göbeğimizi kendimiz kesebilecek durumdayız.”

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Arı’lar Ege’de

Arı filosuna ait uçaklar

‘Peygamber ocağı’ olarak ad landırılan TSK’nın milletinin emrinde, görevinin başında olduğunu belirten Hulusi Akar, kazanılan başarılardaki en büyük payın şehit ve ga zilere ait olduğunu söyledi. Üsteki konuşmasının ardın dan ‘Arı Filo’ olarak bilinen 121. Jet Eğitim Filo Komutan lığına gelen Akar, ‘Arı Kovanı’ diye anılan komutanlık bina sında uçuş tulumunu giyerek uçuş teçhizatını kuşandı. Daha sonra pilotlarla birlikte uçuş brifingine katılan Akar, Hava Kuvvetleri Komutanı Küçükakyüz, 121. Jet Eğitim Filo Komutanı Albay Mustafa Başlı ve pilotlar uçakların başına geçti. Kontroller sonrasında Bakan Akar ve Küçükakyüz, T-38 jet eğitim uçağı ile Ege Denizi üze rindeki dörtlü kol uçuşuna katılarak 2019-2020 Uçuş Eğitim Yılı’nın açılış uçu şunu gerçekleştirdi. Uçuş sırasında ‘Arı 01’ çağrı kodu ile koldaki diğer uçaklarla telsizden görüşen Akar, başarılı bir uçuş eğitim yılı geçirmelerini diledi.