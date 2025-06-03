Saat 14:26 sıralarında kaydedilen deprem kısa süreli paniğe yol açarken bölgede geçtiğimiz gece saatlerinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, bu sarsıntı Antalya, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'den de hissedilmişti. İşte Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili gelen açıklamaların detayları.





Ege'de bir deprem daha





AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.





Sismik hareketlilik





Ege Denizi sismik hareketliliğiyle yeniden gündemde. Gece saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, saat 14:26'da Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Art arda yaşanan depremler, geniş bir bölgede endişeye neden oluyor.





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz ve Ege’de saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, Muğla’nın Marmaris ilçesine yalnızca 10.43 kilometre uzaklıkta olduğunu açıklamış yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı, Antalya, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilmişti.





İlk belirlemelere göre depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı. Yaşanılan panik nedeniyle bazı vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği gözlendi.















