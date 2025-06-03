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AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD duyurdu: Ege Denizi'nde korkutan deprem

14:363/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 14.26'da Ege Denizi, Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ge Denizi'nde Girit Adası açıklarında, yerin 5.39 kilometre derinliğinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesi başta olmak üzere çevre bölgelerde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünü Girit Adası yakınları olarak açıklarken, sarsıntının Datça'ya 253 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini bildirdi.

Saat 14:26 sıralarında kaydedilen deprem kısa süreli paniğe yol açarken bölgede geçtiğimiz gece saatlerinde 5.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmiş, bu sarsıntı Antalya, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli'den de hissedilmişti. İşte Ege Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili gelen açıklamaların detayları.


Ege'de bir deprem daha


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Ege Denizi'nde, Datça'ya 258 km uzaklığındaki noktada 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 14:26'da gerçekleşen depremin derinliği 5.39 km olarak ölçüldü.


Sismik hareketlilik


Ege Denizi sismik hareketliliğiyle yeniden gündemde. Gece saatlerinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından, saat 14:26'da Girit Adası açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Art arda yaşanan depremler, geniş bir bölgede endişeye neden oluyor.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz ve Ege’de saat 02.17’de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin, Muğla’nın Marmaris ilçesine yalnızca 10.43 kilometre uzaklıkta olduğunu açıklamış yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde oluşan bu sarsıntı, Antalya, İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli gibi çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilmişti.


İlk belirlemelere göre depremde 1 kişi hayatını kaybederken, 69 kişi yaralandı. Yaşanılan panik nedeniyle bazı vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği gözlendi.





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