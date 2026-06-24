Ege’nin zirvesine ‘İEÜ’ imzası: İzmir Ekonomi ‘Dünya Ligi’nde

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İngiltere merkezli yükseköğretim değerlendirme platformlarından Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan sürdürülebilir etki sıralamasında dünya genelinde 401-600 aralığında yer alarak büyük başarıya imza attı. 116 ülkeden 1646 üniversitenin bulunduğu listeye adını yazdırarak uluslararası alanda tanınmış birçok yükarasında ise Ege Bölgesi’nde birinci, Türkiye’de 8’inci oldu. İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, “Bu sonuçlar; eğitim kalitemizin, akademik üretkenliğimizin, araştırma kapasitemizin ve küresel vizyonumuzun daha da güçlendiğini açıkça gösteriyor. Bilimin, yeniliğin ve kaliteli eğitimin ışığında en iyiye ulaşmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından Times Higher Education, üniversitelerin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik etki sıralamalarını açıkladı. İzmir Ekonomi, ‘Yoksulluğa Son’ adlı kategoride yine vakıf üniveristeleri arasında Türkiye’de üçüncü olurken, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kategorisinde ise ülkemizde 7’nci sırada konumlandı. Geçtiğimiz nisan ayında da Yükseköğretimin Oscar’ı olarak anılan THE Awards Asia’da, ‘Çevresel Liderliğe Üstün Katkı’ kategorisinde de birinciliğe adını yazdıran İEÜ, başarılarını seri haline getirmenin gururunu yaşadı.
“EĞİTİM MODELİMİZ KARŞILIK BULDU”
İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, son dönemde attıkları stratejik adımların karşlılığını aldıklarını belirterek, “Üniversite olarak öğrencilerimizi; dünyayla rekabet edebilen, üreten, sorgulayan ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştiren bir eğitim modelini benimsiyoruz. Bu modelin uluslararası alanda karşılık bulması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları, öğrencilerimizin başarıları, mezunlarımızın ulusal ve uluslararası alandaki güçlü temsili ve tüm idari kadromuzun emeği, bu sonucun arkasındaki en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.
“TAKİP EDİLİYOR, ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ”
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin uluslararası görünürlüğünü daha da artırmak, araştırma ve inovasyon kapasitesini geliştirmek için aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirten Prof. Dr. Abacıoğlu, “İzmir Ekonomi Üniversitesi; eğitimde, araştırmada, yenilikçilikte ve uluslararası vizyonda takip edilen, örnek alınan bir seviyeye ulaştı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, ulaştığımız bu değerli konumu daha da ileriye taşımak. Eğitim kalitemizi sürekli geliştirecek, uluslararası iş birliklerimizi artıracak ve öğrencilerimize dünyanın en iyi üniversiteleriyle rekabet edebilecekleri bir ortam sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.