Ege’nin zirvesine ‘İEÜ’ imzası: İzmir Ekonomi ‘Dünya Ligi’nde

Dünyanın en saygın değerlendirme kuruluşlarından Times Higher Education, üniversitelerin 2026 yılına ilişkin sürdürülebilirlik etki sıralamalarını açıkladı. İzmir Ekonomi, ‘Yoksulluğa Son’ adlı kategoride yine vakıf üniveristeleri arasında Türkiye’de üçüncü olurken, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ kategorisinde ise ülkemizde 7’nci sırada konumlandı. Geçtiğimiz nisan ayında da Yükseköğretimin Oscar’ı olarak anılan THE Awards Asia’da, ‘Çevresel Liderliğe Üstün Katkı’ kategorisinde de birinciliğe adını yazdıran İEÜ, başarılarını seri haline getirmenin gururunu yaşadı.

“EĞİTİM MODELİMİZ KARŞILIK BULDU”

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, son dönemde attıkları stratejik adımların karşlılığını aldıklarını belirterek, “Üniversite olarak öğrencilerimizi; dünyayla rekabet edebilen, üreten, sorgulayan ve topluma değer katan bireyler olarak yetiştiren bir eğitim modelini benimsiyoruz. Bu modelin uluslararası alanda karşılık bulması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Akademisyenlerimizin bilimsel çalışmaları, öğrencilerimizin başarıları, mezunlarımızın ulusal ve uluslararası alandaki güçlü temsili ve tüm idari kadromuzun emeği, bu sonucun arkasındaki en önemli güçtür” ifadelerini kullandı.

“TAKİP EDİLİYOR, ÖRNEK GÖSTERİLİYORUZ”