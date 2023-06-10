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Eğitim dönemine coşkulu final

Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim döneminin sonuna gelen öğrencileri Çocuk ve Sanat Etkinlikleri’nde buluşturdu.

04:00 . 10/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çocuk ve Sanat Etkinlikleri.

Çocuk ve Sanat Etkinlikleri.

Daha donanımlı bir nesil yetişmesi amacıyla okul öncesinden üniversiteye kadar her kademeye yönelik birbirinden farklı etkinliklere imza atan Bursa Büyükşehir Belediyesi, eğitim döneminin sonuna gelen öğrencileri Çocuk ve Sanat Etkinlikleri’nde buluşturdu. Bursa Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliklere katılan 27 okuldan 554 öğrenci, kültür ve sanatın farklı dallarını yakından görme ve uygulama imkanı buldu. Öğrencilerin, inanılmaz mutlu ve motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, “Öğrencilerin gözlerindeki ışığı gördüğüm zaman ülkenin geleceğinin garanti altında olduğunu görüyorum” ifadelerini kullandı.



#Bursa Büyükşehir Belediyesi
#Eğitim
#Şenlik
#Festival
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