Eğitimde performans arttıran tek ülkeyiz

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2018 sonuçları yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) PISA 2018 sonuçlarına ilişkin ilk kez detaylı bir değerlendirme raporu hazırladı. Türkiye, OECD tarafından 15 yaş grubundaki öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri değerlendiren ve üçer yıllık periyotlarla yapılan uluslararası bir araştırma programı olan PISA araştırmasına 2003’ten bu yana katılıyor. Dün açıklanan PISA 2018 araştırmasına ise 79 ülke katıldı.

EN BÜYÜK İYİLEŞME FENDE

Türkiye’nin okuma becerileri alanında 2015 yılında 428 olan ortalama puanı, 2018 yılında 38 puanlık artışla 466’ya yükseldi. 2015 yılında 420 olan ortalama matematik puanı 34 puanlık artışla 454’e çıktı. Benzer şekilde 2015 yılında 425 olan ortalama fen puanı 43 puanlık artışla 468’e yükseldi. Üç alanda da puanların 2015 yılına göre yükseldiği PISA 2018 sonuçlarında en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edildi.

SIRALAMA YÜKSELDİ

Türkiye tüm OECD ülkeleri içerisinde her üç alanda da puanlarını istatistiksel olarak anlamlı artıran üç ülkeden birisi oldu. Ayrıca Türkiye, matematik ve fen puanlarını OECD ülkeleri içerisinde en çok artıran birinci ülke, okuma puanını en çok artıran ikinci ülke oldu. PISA 2015 araştırmasında okuma becerilerinde 50’nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 40’ıncı sıraya yükseldi.

MATEMATİKTE 42’NCİ SIRAYA ÇIKTIK

PISA 2015 araştırmasında matematik okuryazarlığında 50’nci sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 42’nci sıraya yükseldi. PISA 2015 araştırmasında fen okuryazarlığında 54’üncü sırada yer alan Türkiye, PISA 2018 araştırmasında 39’uncu sıraya yükseldi. Sıralamada en büyük iyileşme fen okuryazarlığında elde edildi. Türkiye, 2003 ile 2018 yılları arasında 15 yaş grubu öğrenci sayısı çok büyük oranda arttığı halde her üç alanda da iyileşmenin yaşandığı tek ülke oldu.