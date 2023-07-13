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Eğitimde üç aşamalı normalleşme

Deprem bölgesinde yürütülen eğitim öğretim faaliyetlerine, 2023-2024 eğitim öğretim takviminin açıklanmasının ardından hız verildi. Bu kapsamda bölgede eğitim üç aşamada normale kavuşacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 13/07/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan takvime göre, ilk aşamada 2023 Eylül, ikinci aşamada 2024 Şubat ve üçüncü aşamada 2024 Eylül ayına kadar bölgedeki tüm okullar faaliyete geçecek. Hangi aşamada hangi okulun faaliyete geçeceği hasar durumu ve öğrenci sayısı gibi kriterlere göre belirlenecek.

11 İL İÇİN PROJE HAZIRLANDI

Bakanlık hem derslik ihtiyacını giderecek uzun vadeli hem de kısa vadeli olarak eğitim öğretimin aksamaması için gerekli tedbirleri alıyor. 11 Eylül’de 70 ilde olduğu gibi afet bölgesi içerisinde yer alan 11 ilde de eğitim konteyner ve çadır okullarda eş zamanlı başlayacak. Yeni yapılacak okul binaları maliyetine rağmen daha güvenli olduğu için çelik konstrüksiyon ile inşa edilecek. 11 ilin tamamı için proje planları hazırlandı.

FİZİKSEL KAPASİTE ARTACAK

Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgilere göre, planlanan kalıcı yatırımlar da, derslik sayısı itibariyle, bittiğinde bölgedeki bütün illerde eğitim öğretim ortamları hem insan kaynağı açısından hem de fiziksel kapasite açısından 6 Şubat’tan önceki sürecin minimum yüzde 10-15 daha iyi bir noktada olacak.

YÜZDE 90’I TERCİH ETTİĞİ OKULA YERLEŞTİ

Eğitimin başlaması için önemli faktörlerden birisi olan öğretmen atamalarında da daha önce belirlenen takvime uyulacak. Hem bölgede kalmak hem de bölgeden ayrılmak isteyen öğretmen grupları için iki ayrı politika geliştirildi. Yer değiştirmek isteyen öğretmenlere her yıl yapılan atama ve yer değiştirme takviminde pozitif ayrımcılık yapıldı. Takvim başlamadan önce yer değiştirebilecekleri okullar oluşturuldu. Bu öğretmenlerin yüzde 90’ı tercih ettikleri okullara yerleştirildi. Bölgede kalmak isteyen öğretmenlerin de hizmet puanları maksimum düzeyde tutulacak. Birkaç yıl sonra yer değiştirme talebi oluştuğunda hizmet puanı öğretmene fayda sağlayacak.


#MEB
#Deprem Bölgesi
#Depremzede
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