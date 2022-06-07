Gündem EGM Algı operasyonları yapan hesapların çoğu bot
ANKARA

EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu 'bot'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), sosyal medya üzerinden oluşturulan gündemlerin çoğunun bot hesaplar tarafından yürütüldüğünü basın açıklaması ile duyurdu. EGM yaptığı açıklamada, “Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir” dedi.

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Haber Merkezi İHA
EGM: Algı operasyonları yapan hesapların çoğu bot
Arşiv

EGM, sosyal medyada Türkiye gündemini meşgul eden konuların çoğunun bot hesaplar tarafından oluşturulduğunu paylaştığı basın açıklamasında belirtti. Sosyal medya platformu olan Twitter’da, Mayıs ayı içerisinde Türkiye’de 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet atılan tweetlerin yüzde 23’ü bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar tarafından paylaşıldığını aktardı.


EGM açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bilgi manipülasyonu, bilgi ekosistemini etkilemek, bozmak veya çarpıtmak için çeşitli içeriklerden yararlanır. Bu içerikler, halkın tutumlarını veya inançlarını etkilemek, bireyleri belirli bir şekilde hareket etmeye, davranmaya ikna etmek veya nefret ve şiddeti kışkırtmak için kullanılabilir. Yanlış bilgi ve propaganda yoluyla yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon çalışmaları ile toplumsal gerilimleri istismar etmek, toplumda var olabilecek kutuplaşmayı artırmak ve kurumlara olan güveni azaltmak hedeflenmektedir.

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Günümüzde sosyal ağlar, kamuoyu oluşumuna katkı sağlamakla birlikte sosyal hareketlerin planlandığı, organize edildiği, başlatıldığı ve yönetildiği önemli araçlara dönüşmektedir.

Sosyal medya platformu Twitter’da, Mayıs ayı içerisinde ülkemizdeki 12 milyon 479 bin hesap üzerinden 145 milyon adet tweet atılmış, bu tweetleri atan hesapların yüzde 23’ünün bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu görülmüştür.


Yine Mayıs ayı içerisinde ülkemizde sosyal medyada gündem olan 10 etiket (hashtag) incelendiğinde, bu etiketler üzerinde yoğun olarak etkileşimde bulunan hesapların yüzde 52’sinin bilgisayarlar tarafından yönetilen Bot Hesaplar olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan çalışma neticesinde özellikle Twitter üzerinden Ülke gündemini meşgul ederek algı operasyonları yapan hesapların çoğunun bot hesap olduğu tespit edilmiştir.”

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