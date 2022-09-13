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ZONGULDAK

Ehliyeti alındığı için kendisini yakmaya çalıştı

Zonguldak’ta, ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Şenol K., adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis, Şenol K.’nın yanındaki benzin dolu bidonu alırken, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. Kelepçelenerek ambulansa bindirilen Şenol K., Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Merkezi DHA
Ehliyeti alındığı için kendisini yakmaya çalıştı
Zonguldak

Zonguldak’ta, ehliyetine el konulması nedeniyle psikolojisi bozulan Şenol K., adliyenin önünde üzerine benzin dökerek kendisini yakmak istedi. Polis, Şenol K.’nın yanındaki benzin dolu bidonu alırken, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.


Olay gece saatlerinde Liman Caddesi üzerinde bulunan adliye binası önünde meydana geldi. Adliyenin önünde bağıran Şenol K.’yı fark eden adliye polisi takviye ekip istedi. Şenol K., bu sırada bidonun içerisindeki sıvıyı üzerine döktü. Şenol K.’nın üzerine döktüğünün benzin olduğunun anlaşılmasıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ehliyetinin el konulmasının ve mahkemelik olmasının psikolojisini bozduğunu iddia eden Şenol K., ekiplerin ikna çalışması sırasında kendisine yaklaşılmasına izin vermedi. Şenol K. üzerine benzin dökmesine rağmen sigara içince endişe yarattı. Şenol K.’nın bir an başka yöne baktığını fark eden polis, yaptığı hamle ile bidonu alarak faciayı önledi. İtfaiye ve polis ekipleri, Şenol K.’nin üzerine atılarak elindeki çakmağı almaya çalıştı. Bu esnada yaşanabilecek olumsuzluğa karşı yangın söndürme tüpleri kullanılınca bazı görevliler ile Şenol K. etkilendi. Kelepçelenerek ambulansa bindirilen Şenol K., Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trafik denetiminde ilginç görüntüler: Ehliyetini alıp kaçmak isteyince polis yakaladı
FOTOĞRAF 9
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri İstanbul genelinde abartı egzoz ve modifiyeli araç denetimi gerçekleştirdi. Kartal’da gerçekleştirilen denetimde ise ilginç görüntüler ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kontrol amaçlı durdurduğu araçlarda alkollü çıkan kişilerin ehliyetine el koyulurken, 1.24 promil alkollü çıkan bir kişi basın mensuplarına tehditler savurdu. İlginç görüntülerin ortaya çıktığı denetimde, denetime takılan araçlarda bulunan kişiler, arkadaşlarının ceza yemesini videoya çekti. Denetime takılan bir kişi ise ceza yediği sırada ehliyetini alarak kaçmak istedi, polis yakaladı.
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Gerçekleştirilen denetimde polis ekiplerinden kaçmaya çalışan bir sürücü yakalandı.
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Yakalanan sürücü kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.
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Denetimi görüntüleyen basın mensuplarına hakaret eden kişi, “ben sana ne küfürler edeceğim” şeklinde hakaretler savurdu.
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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Denetimde alkollü olduğu belirlenen bir kişi ise ceza yediği sırada, polis ekiplerinin önünde bulunan ehliyetini alıp kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, kaçmaya çalışan kişiyi kolundan tutarak yakaladı. Ehliyetini alıp kaçmaya çalışan kişiye cezai işlem uygulandı.
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Gerçekleştirilen denetimde, polis ekiplerinin durduğu araçlarda bazı kişiler denetime takılan sürücü arkadaşlarını telefonları ile video çekerek kayda aldı.
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Trafik denetiminde ilginç görüntüler: Ehliyetini alıp kaçmak isteyince polis yakaladı
İstanbul'da trafik polisi ekipleri, çok sayıda noktada denetim yaptı. Gerçekleştirilen denetimlerde ilginç görüntüler de ortaya çıktı. Alkollü ve ehliyetsiz olarak yakalanan bir kişi ise basın mensuplarını tehdit ederken, ceza yediğini anlayan başka bir kişi ise ehliyetini alarak kaçmak istedi.

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