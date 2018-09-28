Gündem Ek yerleştirmede üniversiteli olan sayısı açıklandı
EĞİTİM

Ek yerleştirmede üniversiteli olan sayısı açıklandı! YKS ek yerleştirme sonuçları

Ek yerleştirmede üniversiteli olan sayısı açıklandı

ÖSYM, YKS ek yerleştirme sonuçlarını bugün açıkladı. YKS ek yerleştirme sonucunda, üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucunda, üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yapılan açıklamada, 2017'de genel yerleştirmeler sonucunda üniversitelerin örgün eğitim veren programlarındaki yüzde 76,5 olan doluluk oranının bu yıl yüzde 84,72'ye yükseldiği hatırlatıldı.

Açıklamaya göre, yapılan rasyonel planlamalar, bu yıl program kontenjanlarının doluluk oranlarında artış sağlarken ek yerleştirmede yerleşen aday sayısının da bir önceki yıla göre daha olumlu düzeyde olmasını beraberinde getirdi.

Ek yerleştirme sonucunda, adayların üniversitelerin örgün eğitim kontenjanlarına yerleşme oranı yüzde 41.2, boş kontenjan sayısı ise 114 bin 655 oldu.

YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
GÜNDEM
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

80 bin 425 aday daha üniversiteli oldu

  • YKS ek yerleştirmeleri ile üniversitelerin örgün eğitim veren lisans programlarına 19 bin 155, ön lisans programlarına da 61 bin 270 olmak üzere toplam 80 bin 425 aday yükseköğretim kurumlarına yerleştirildi.

Devlet ve vakıf üniversitelerinde yerleşen sayısı arttı

Devlet üniversitelerinin lisans programlarına 15 bin 335 aday, ön lisans programlarına da 47 bin 739 aday yerleşti.

Vakıf üniversitelerinde ise lisans programlarına 3 bin 147 aday yerleşirken 12 bin 712 aday da ön lisans programlarına kayıt hakkı kazandı.

Hem devlet hem de vakıf üniversiteleri için lisans ve ön lisans programlarına yerleşen aday sayısı arttı.

Bununla birlikte bazı lisans programlarında talebin arzdan az olması, devlet ve vakıf üniversitelerinin gelecek sene kontenjan planlaması yaparken dikkat edecekleri yeni kriterlerin bulunması gerektiğini ortaya koydu.

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Sonuçlara göre, istihdam imkanı fazla olan programlara bir yöneliş olduğu ortaya çıktı. Ön lisans programlarındaki yüksek doluluk oranı da bunu gösterdi.

Açıköğretimde de doluluk oranında artış

Açıköğretim programlarına ek yerleştirmede 22 bin 581 aday yerleşti. Açıköğretimde de örgün öğretimde olduğu gibi iyileşme sağlandı.

Açıklamada, üniversiteye giriş sistemine kazandırılan, ezber yerine muhakeme ve analize dayanan, sözel ve sayısal okur yazarlığı arayan ve temel yeterlilik temelinde kurgulanan yükseköğretime geçiş sisteminin ilk uygulamasının olumlu sonuçlar ürettiği kaydedildi.

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