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ANKARA

Ekoköy temalı proje sergisi

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Ekoköy’ ana temalı Mimari Proje Sergisi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Ekoköy temalı proje sergisi
Başkan Ramazan Şimşek Gölbaşı’nın Ankara’nın incisi olduğunu ifade etti.

Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu ‘Ekoköy’ ana temalı Mimari Proje Sergisi Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde açıldı. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in ev sahipliğini yaptığı açılışa; Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Abdullah Yüksel, MHP Gölbaşı İlçe Başkanı Serdar Tekin katıldı.

  • Gölbaşı’nın Ankara’nın incisi olduğunu ifade eden Başkan Ramazan Şimşek “Dört aylık bir çalışma ile hayal ettiklerimizi gerçekleştirdiniz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz” dedi. Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır ise sergiye destek veren Şimşek’e teşekkür ederek, “Burada sergilenen ürünler, geleceğin mimarlarının başarılı olmalarını sağlayacak bir ön adımdır” diye konuştu.
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