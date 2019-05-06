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Gündem Ekrem İmamoğlunun mazbatası iptal edildi
POLİTİKA

​Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi

YSK, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptaline karar verdi. 17 Nisan'da mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı 20 gün sürdü. 23 Haziran Pazar günü yenilenecek seçimlerde, siyasi partiler aday değişikliği yapamayacak. AK Parti'nin adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu 'ölüm ve istifa' gibi nedenler olmazsa yeniden yarışacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu

YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararı sonrası, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararına ilişkin "Mazbata iptal kararı çıktı." ifadelerini kullandı.

Seçim neden iptal edildi?

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.

Seçmen listeleri güncellenecek mi?

  • 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
  • Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.

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