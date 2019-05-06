YSK, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ve yenilenmesine karar verdi. YSK'nın bu kararı sonrası, Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edildi.
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, YSK'nin İstanbul seçimlerine ilişkin kararına ilişkin "Mazbata iptal kararı çıktı." ifadelerini kullandı.
Seçim neden iptal edildi?
AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Kurul, 22 sayım döküm cetvelinin boş ve imzasız olduğu bir de sandık kurulu başkan ve üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemesini gerekçe göstererek seçimlerin yenilenmesine karar verdi." dedi.
Seçmen listeleri güncellenecek mi?
- 31 Mart 2019'da yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.
- Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan ilçe seçim kurullarınca hazırlanarak uygulanacak.