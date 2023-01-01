Ekrem İmamoğlu'nun seçim maratonu başladı: Anadolu turuna çıkıyor

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin anket çalışmalarını açıklayan Sonar Araştırma Şirketi Başkanı Hakan Bayrakçı, "Bugün yine Cumhurbaşkanı birinci durumda onu söyleyeyim öncelikle. Kimi Cumhurbaşkanı görmek istiyorsunuz dediğimizde 8-10 isim çıkıyor, Erdoğan diyenler birinci çıkıyor." ifadelerini kullandı. Bayrakçı, iktidarın lehinde ve aleyhinde gelmesi muhtemel olan dip akıntıların olabileceğini dikkat çekerek. Ekonomik sebeplerle aleyhte de gelebilir ama milli savunma sanayii ve son ekonomik icraatlar, EYT ve asgari ücret zammı, nedeniyle iktidarın lehinde de gelebilir" dedi.