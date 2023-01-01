Ekrem İmamoğlu'nun seçim maratonu başladı: Anadolu turuna çıkıyor

|
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret edince Ankara'da bir hareketlilik başladı. Bunun yanında muhalefet kanadından da sürpriz bir 'Anadolu turu' çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezeceği öğrenildi. Bugün Kastamonu'dan başlayacak tur kapsamında İmamoğlu 15'ten fazla şehre gidecek.
İBB Başkanı bugün tur kapsamındaki ilk durağı olan Kastamonu'da Daday Belediyesi'nin yapımına İBB'nin de katkı sağladığı pazar yeri açılışına katılacak. Buradan Safranbolu'ya geçecek İmamoğlu burada da açılışlara katılacak.