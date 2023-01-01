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Ekrem İmamoğlu'nun seçim maratonu başladı: Anadolu turuna çıkıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kardeş belediyelerle hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere bugün 15 şehri kapsayan bir Anadolu turuna başlıyor. İmamoğlu'nun bu gezi planı kulislerde seçim hazırlığı olarak yorumlandı.

11:04 . 20/01/2023 Cuma
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim tarihi için 14 Mayıs'ı işaret edince Ankara'da bir hareketlilik başladı. Bunun yanında muhalefet kanadından da sürpriz bir 'Anadolu turu' çıktı.

15 ŞEHİR GEZECEK


İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kardeş belediyelerle birlikte hayata geçirilen projelerin açılışlarına katılmak üzere Anadolu'yu gezeceği öğrenildi. Bugün Kastamonu'dan başlayacak tur kapsamında İmamoğlu 15'ten fazla şehre gidecek.

İLK DURAK KASTAMONU

İBB Başkanı bugün tur kapsamındaki ilk durağı olan Kastamonu'da Daday Belediyesi'nin yapımına İBB'nin de katkı sağladığı pazar yeri açılışına katılacak. Buradan Safranbolu'ya geçecek İmamoğlu burada da açılışlara katılacak.


İmamoğlu'nun
Sinop, Karabük, Tunceli, Artvin, Giresun, Hakkari
gibi farklı bölgelerdeki şehirlere gidecek.


#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#seçim
1 saat önce
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Ekrem İmamoğlu'nun seçim maratonu başladı: Anadolu turuna çıkıyor
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