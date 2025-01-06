Eksi 15 derecede vefa yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı’nda şehit olan askerler, harekatın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüşle anıldı. Soğanlı ile Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, "Bu Toprakta İzin Var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalarıyla sabah erken saatlerde yürüyüşe katıldı. Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, Birinci Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı nedeniyle yapılan anma etkinlikleri, soğuk havaya rağmen büyük ilgi gördü.

ÇELİK KANATLAR’DAN GÖSTERİ

Vatandaşlar Türk bayrakları taşıyarak, Kur'an-ı Kerim okuyup, tekbirler getirerek şehitler için dua etti. 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan kalabalık, Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüdü. Törende, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, saygı atışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajının okunmasının ardından bir subay, Sarıkamış Harekatı'nın tarihini anlattı. Programda muharip uçaklar ve "Çelik Kanatlar" gösteri yaptı.

HEPİMİZİN BOYNUNUN BORCU

Programa, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile çok sayıda siyasetçi ve bürokrat katıldı. Bakan Göktaş, “Onların aziz hatıralarına sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Her yıl 7'den 70'e, küçükten büyüğe daha kalabalık bir şekilde herkesin bu manevi ortama dahil olması bizleri, gururlandırıyor” dedi. Bakan Bak da, “Sarıkamış'ta dedelerimizi anıyoruz, bizim de ailemizden Rize'de akrabalarımızdan burada şehit düşmüş olanlar var. Dolayısıyla her ailede, ocakta Sarıkamış Harekatı'yla ilgili anı vardır” diye konuştu.

BİR TERCİH DEĞİL ZORUNLULUK

Bakan Güler, Sarıkamış Harekatı'nın, vatan aşkının ateşiyle yanan sinesini keskin ayaza siper eden, gökten kurşun gibi yağan karı kendisine kefen edinen ve böylece vatana adanmışlık abidesi olan Mehmetçiğin, tarihe geçen ölümsüz destanı olduğunu vurguladı. Güler, “Tarihimizde ve toplumsal hafızamızda derin ve hüzünlü izler bırakan Sarıkamış Harekatı, asil Türk milletinin, milli ve manevi değerlerini korumak için yüreğindeki iman ateşiyle neleri göze alabileceğinin en açık göstergesi olmuştur” dedi.

VATAN SEVGİSİ ISITIYOR

Yürüyüşe katılan Mecit Birsen, bugün şehitler ve vatan için, sonraki günler de gelecek nesiller için yürüyeceklerini belirterek, “Burada üşüyoruz, bu topraklarda şehit olanları ısıtan vatan sevgisiydi, bizi de ısıtan vatan sevgisi” dedi.







