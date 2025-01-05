Arabeskin kralı Ferdi Tayfur uğurlandı

Karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yaşamını yitiren 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur son yolculuğuna uğurlandı. Sanat ve siyaset dünyasının önde gelen isimlerinin hazır bulunduğu cenaze törenine, Tayfur’un sevenleri de akın etti. İkindi namazını müteakip Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

Merhum sanatçı için önce Taksim Atatürk Kültür Merkezi’nde anma tören düzenlendi. Buradaki törene Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve sanatçının çok sayıda seveni katıldı. Bakan Ersoy, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona ‘Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun" dedi. Törenin ardından Tayfur’un naaşı, Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne getirildi. Cenaze törenine soğuk havaya rağmen Türkiye’nin dört bir yanından hayranları katılarak Türk arabesk müziğinin “Ferdi babasını” son yolculuğuna uğurladı.

TABUTUNU DEVLET BAHÇELİ OMUZLADI

İkindi vakti kılınan namazının ardından cenaze, Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Usta sanatçının yakınları ve sevenleri, cami bahçesinde yoğunluk oluşturdu. Cenazeye Tayfur'un ailesinin yanı sıra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih-Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ile çok sayıda seveni katıldı. MHP lideri Bahçeli de cenaze namazına katılarak tabuta omuz verdi. Tayfur’u sevenleri ‘Hatıran yeter’ şarkısıyla uğurladı. Öte yandan cenazeye hamileliği sebebiyle katılmayacağı açıklanan Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur da annesi Necla Nazır'la birlikte camiye gelenler arasındaydı. Tayfur'un yeğeniyle ikili arasında gerginlik yaşandı.

ŞEHİR DIŞINDAN GELDİLER

Cenazeye gelen Ferdi Tayfur hayraları da üzüntülerini dile getirdi. Yücel Yılmaz, “Ferdi babayı çok seviyoruz çocukluğumuz onunla geçti. Her şarkısında bizlere bir şeyler anlatıyordu aslında. Sevgiyi, aşkı anlatıyordu. Nur içinde yatsın bizi evlatlarını yalnız bıraktı ama biz onu bırakmadık buradayız. Bugün biz ağlıyoruz gökyüzü ağlıyor” dedi. Aksaray’dan Ferdi Tayfur’un cenazesi için gelen İbrahim Uçan, “Bütün şarkılarını ezbere bilirim. Yaptığı şarkılar her zaman yüreğimize dokundu" ifadelerini kullandı.

Ferdi Tayfur Müzesi’nin kurdelesini kesecektik

Şarkı sözü yazarı ve şair Ahmet Selçuk İlkan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninde konuştu. İlkan, "40 yıllık mazimizi beraber nefes nefese yaşadığımız bir insandı. 25 yıllık sanat yılımız birlikte geçti. Belki en geç bir ay içerisinde Adana'da Sarıçam Belediyesi'nin hazırladığı, muhteşem bir kültür sanat müzesi var. Ferdi Tayfur Sanat Müzesi'nin kurdelesini kesecektik. Hiç olmazsa bir, iki ay kadar daha yaşayabilseydi. yaşarken onun için açılmış bu muhteşem müzeyi görebilseydi diyorum. Son yazdığımız şarkıda olduğu gibi, 'Bir gün gitsen bile hatıran yeter' diyorum. Onun hatırası, adı, şanı yaşayacak, inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kimi lokma kimi helva dağıttı

Ferdi Tayfur'un vefatıyla yasa boğulan hayranları, lokma ve helva dağıttı. Aydın'ın Söke ilçesinde Belediye Meydanı'nda kurulan stantta, Ferdi Tayfur hayranlarına ve vatandaşlara lokma ikram edildi. Tayfur için lokma dağıtan Hasan Taka, "Tarif edilemeyecek bir acı. Bir parçamız gitti. Allah rahmet eylesin. Allah huzur içinde yatırsın." dedi. Adana'nın Kozan ilçesinde de bir esnaf, Ferdi Tayfur için helva dağıttı. Esnaf Murat Mercan, Irmak Caddesi'ndeki lokantasının önüne "1 ölü, 85 milyon yaralı hemşehrimiz Ferdi Tayfur ruhuna helva ikramı hatıran yeter" yazılı pankartın bulunduğu stant oluşturdu.







