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Eksikliklerden haberi yokmuş

Eksikliklerden haberi yokmuş

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:008/05/2025, Perşembe
G: 8/05/2025, Perşembe
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Tanju Özcan
Tanju Özcan

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kartalkaya'da oteli denetleme yetkisinin İl Özel İdaresi'nde olduğunu belirterek sorumluluktan kaçtı. TBMM Kartalkaya Yangını Araştırma Komisyonu'nda konuşan Özcan, 78 kişinin can verdiği Grand Kartal Otele ilişkin Bolu İtfaiyesi'nin verdiği 8 eksiğin bulunduğu rapordan habersiz olduğunu itiraf etti. Özcan, "8 eksiğin tespit edildiğini olaydan sonra öğrendim" dedi. Özcan şunları kaydetti: "Biz buranın inşaat ruhsatını da tadilat onayını da yapı kullanım onayını da vermedik. Çünkü sınırlarımız dışında. İl özel idaresi verdi. Otele işletme ruhsatı veren de özel idare. Bura yı hiçbir şekilde denetleme yetkimiz yok."


#Kartalkaya
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