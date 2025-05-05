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Kartalkaya'da belediye yetkilileri dinlenecek

Kartalkaya'da belediye yetkilileri dinlenecek

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/05/2025, Pazartesi
G: 5/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplanıyor.
Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplanıyor.

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu bu hafta Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek. Komisyon, henüz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dinlenip dinlenilmeyeceğine ilişkin kararını vermedi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li üyeler Özcan'ın Komisyon’da bulunmasını talep ediyor. Dinlenecek isimleri belirlemek üzere komisyon bir kez daha toplanacak. Toplantıda komisyona davet edilecek kişiler netleştirilecek. Öte yandan Özcan, komisyon ilk kurulduğunda yazılı müracaatta bulunarak dinlenmesini talep etmişti. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Kartalkaya Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplanıyor.


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