Kartalkaya'da belediye yetkilileri dinlenecek

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu bu hafta Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek. Komisyon, henüz Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın dinlenip dinlenilmeyeceğine ilişkin kararını vermedi. Edinilen bilgiye göre, CHP'li üyeler Özcan'ın Komisyon’da bulunmasını talep ediyor. Dinlenecek isimleri belirlemek üzere komisyon bir kez daha toplanacak. Toplantıda komisyona davet edilecek kişiler netleştirilecek. Öte yandan Özcan, komisyon ilk kurulduğunda yazılı müracaatta bulunarak dinlenmesini talep etmişti. Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangını araştırmak için kurulan Kartalkaya Araştırma Komisyonu, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplanıyor.