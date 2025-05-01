Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Doruk'un vedası herkesi ağlattı

Doruk'un vedası herkesi ağlattı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/05/2025, Perşembe
G: 1/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Komisyon Başkanı Selami Altınok, üç aydır hem adaleti hem de vicdanların rahatlamasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.
Komisyon Başkanı Selami Altınok, üç aydır hem adaleti hem de vicdanların rahatlamasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, dün faciada hayatını kaybeden ailelerin yakınlarını dinledi. Komisyon 28 aileden 57 kişinin olaya ilişkin değerlendirmelerini aldı. Faciada oğlu Doruk'u ve kızı Nehir'i kaybeden Duygu Can, oğlu Doruk'un kendisine gönderdiği son ses kaydını komisyonda dinletti. Doruk'un annesine "Seni çok seviyorum" dediği ses kaydı salonu dolduran aileleri ve vekilleri gözyaşına boğdu. Yangında eşini ve kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın ise “Bu ihmal değil, cinayet ” dedi. Yangında kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin ile 6 ferdini kaybeden Dayı ailesinin yakını Zafer Ekici ise yangın başladığında 12'inci kattan hızlıca tahliye edilen otel sahipleri ile ayrıcalıklı müşterilerin hemen yakındaki aynı gruba ait diğer tesise geçip, çay, kahve içtiklerini iddia etti. Komisyon Başkanı Selami Altınok ise, "Çok zorlanıyorum. Dayanamadım, çıktım" dedi. Altınok, üç aydır hem adaleti hem de vicdanların rahatlamasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.


#TBMM
#Kartalkaya
#komisyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En son deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? 1 Mayıs Muğla, Kütahya, Malatya, Maraş, İstanbul son depremler listesi