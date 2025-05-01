Doruk'un vedası herkesi ağlattı

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, dün faciada hayatını kaybeden ailelerin yakınlarını dinledi. Komisyon 28 aileden 57 kişinin olaya ilişkin değerlendirmelerini aldı. Faciada oğlu Doruk'u ve kızı Nehir'i kaybeden Duygu Can, oğlu Doruk'un kendisine gönderdiği son ses kaydını komisyonda dinletti. Doruk'un annesine "Seni çok seviyorum" dediği ses kaydı salonu dolduran aileleri ve vekilleri gözyaşına boğdu. Yangında eşini ve kızı Alya'yı kaybeden Hilmi Altın ise “Bu ihmal değil, cinayet ” dedi. Yangında kızı ve torununu kaybeden Sema Şahin ile 6 ferdini kaybeden Dayı ailesinin yakını Zafer Ekici ise yangın başladığında 12'inci kattan hızlıca tahliye edilen otel sahipleri ile ayrıcalıklı müşterilerin hemen yakındaki aynı gruba ait diğer tesise geçip, çay, kahve içtiklerini iddia etti. Komisyon Başkanı Selami Altınok ise, "Çok zorlanıyorum. Dayanamadım, çıktım" dedi. Altınok, üç aydır hem adaleti hem de vicdanların rahatlamasını sağlamak için çalıştıklarını söyledi.