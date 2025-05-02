Asli kusurlu belediye

Yangında oğlu Yigit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Belediyenin tutuklanan görevlileri dahil tamamının asli kusurlu ve sorumlu olduğuna yürekten inanıyorum. Buraya ruhsat verirken, yangın durum belgesi verirken durumu görmedin mi?" diye konuştu. Bu felaketin temelinde idarenin görevine ilişkin bir büyük boşluk bulunduğunun anlaşıldığı kaydeden Gençbay, "İdareye sorumluluk yüklenmesinin idareye orantısız bir külfet yükleme anlamına gelmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.Yangında kardeşi Alp Mercan'ı yitiren Avukat Nihan Ece Mercan ise, "Personel araçları kurtarmaya çalıştı, otopark kapısını açarak yangının oksijenle büyümesine sebep oldu. Tüm bu verilen beraber değerlendirildiğinde de buna basit bir şekilde taksir diyemeyiz" ifadelerini kullandı.