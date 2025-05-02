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Asli kusurlu belediye

Asli kusurlu belediye

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:002/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlerin yakınları, TBMM'de kurulan araştırma komisyonunda yaşadıklarını anlattı. Yangında oğlu Yigit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Yangından belediye görevlilerin tamamı asli kusurludur” dedi.

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, yangında vefat edenlerin yakınlarını dinledi. AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplanan komisyona 28 aileden oluşan 57 kişi katıldı.

Aileler, yaşadıklarını anlatırken, salondakiler gözyaşlarını tutamadı.


NASIL RUHSAT VERDİNİZ

Yangında oğlu Yigit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9'uncu Daire Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Belediyenin tutuklanan görevlileri dahil tamamının asli kusurlu ve sorumlu olduğuna yürekten inanıyorum. Buraya ruhsat verirken, yangın durum belgesi verirken durumu görmedin mi?" diye konuştu. Bu felaketin temelinde idarenin görevine ilişkin bir büyük boşluk bulunduğunun anlaşıldığı kaydeden Gençbay, "İdareye sorumluluk yüklenmesinin idareye orantısız bir külfet yükleme anlamına gelmeyeceğini düşünüyoruz” dedi.Yangında kardeşi Alp Mercan'ı yitiren Avukat Nihan Ece Mercan ise, "Personel araçları kurtarmaya çalıştı, otopark kapısını açarak yangının oksijenle büyümesine sebep oldu. Tüm bu verilen beraber değerlendirildiğinde de buna basit bir şekilde taksir diyemeyiz" ifadelerini kullandı.


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