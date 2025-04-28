Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren doktorun adı 'görev yaptığı hastanede' yaşayacak

"Enes'imin dünyadayken hiç ayrılmadığı, ahiret yolculuğunda da birlikte yürüdüğü ağabeyi Bilal, yengesi Zehra Sena, ablası Rumeysa ve cennet kuşu yeğenleri Sümeyye, Yusuf Sinanettin, Muhammed Selim ve Bekir Sadık ile birlikte aramızdan ayrılışının 97. günü. Benim kıymetli eşimin, sevgili Mehmet ağabeyimin ve sevgili Habibe ablamın yüreğine düşen kor ateşi söndürecek bir söz, bir teselli yok. Tek sığınağımız onları bize veren ve yanına alan, kerem sahibi Rabbimizin yüreklerimize dolduracağı sabır ve merhamet duygusu. Bu acı olayın meydana geldiği ilk günden itibaren bizlerden, özellikle evlatlarımızdan ilgisini, sevgisini ve duasını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve değerli ailesi olmak üzere 7'den 70'e herkese, ilimizin kıymetli siyasetçilerine, bürokratlarına ve tüm Bolulu kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle bugün burada toplanmamıza vesile olan, Enes'imin adını çalıştığı hastanelere veren, inceliğini ve vefasını gösteren başta İl Sağlık Müdürümüz Abdullah Bey olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, Bolu'daki sağlık çalışanlarına ve güzel insanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen evladım Enes'e hakkınızı helal edin"