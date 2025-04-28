Kartalkaya'daki yangın faciasında yaşamını yitiren doktorun adı 'görev yaptığı hastanede' yaşayacak
19:4728/04/2025, Pazartesi
IHA
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Dr. Enes Gültekin'in adı görev yaptığı hastanede yaşayacak.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangın faciasında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin'in adı, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'nde yaşayacak. Enes Gültekin'i anma töreninde konuşan babası Avukat Yüksel Gültekin: Tüm hayatımızı, evlatlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatacak ve kapanmaz hayır kapıları açacak müesseseleri kurmaya adayacağız ifadelerini kullandı.
Sömestir tatili için gittikleri otelde Zehra Sena Gültekin ve eşi Bilal Gültekin, çiftin çocukları Muhammet Selim, Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Sümeyye ve Bilal Gültekin'in kardeşleri Dr. Enes Gültekin ile Rümeysa Gültekin yangında hayatını kaybetmişti. Dr. Enes Gültekin'in vefatının ardından Bolu İl Sağlık Müdürlüğü'nün girişimleriyle 26 Şubat tarihinde alınan kararla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'nin ismi "Dr. Enes Gültekin Acil Servisi" olarak değiştirilmişti. Genç yaşta hayatını kaybeden, meslektaşları ve hastaları tarafından çok sevilen Dr. Enes Gültekin'in anısını yaşatmak amacıyla bugün hastane bahçesinde ve toplantı salonunda tören düzenlendi. İlk olarak salonda başlayan etkinlikte Dr. Enes Gültekin'in anısına hazırlanan video, salondakileri gözyaşlarına boğdu. Duygusal anların yaşandığı törende Enes'in babası Yüksel Gültekin, dünürleriyle birlikte bundan sonraki yaşamlarında çocuklarının adlarını yaşatmaya adayacaklarını ifade etti. Yüksel Gültekin,
"Evlatlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatacak ve kapanmaz hayır kapıları açacak müesseseleri kurmaya adayacağız"
dedi.
"Kor ateşi söndürecek bir söz, bir teselli yok"
Yüreklerine düşen ateşi söndürecek bir söz olmadığını ifade eden baba Yüksel Gültekin,
"Enes'imin dünyadayken hiç ayrılmadığı, ahiret yolculuğunda da birlikte yürüdüğü ağabeyi Bilal, yengesi Zehra Sena, ablası Rumeysa ve cennet kuşu yeğenleri Sümeyye, Yusuf Sinanettin, Muhammed Selim ve Bekir Sadık ile birlikte aramızdan ayrılışının 97. günü. Benim kıymetli eşimin, sevgili Mehmet ağabeyimin ve sevgili Habibe ablamın yüreğine düşen kor ateşi söndürecek bir söz, bir teselli yok. Tek sığınağımız onları bize veren ve yanına alan, kerem sahibi Rabbimizin yüreklerimize dolduracağı sabır ve merhamet duygusu. Bu acı olayın meydana geldiği ilk günden itibaren bizlerden, özellikle evlatlarımızdan ilgisini, sevgisini ve duasını esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız ve değerli ailesi olmak üzere 7'den 70'e herkese, ilimizin kıymetli siyasetçilerine, bürokratlarına ve tüm Bolulu kardeşlerimize kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Özellikle bugün burada toplanmamıza vesile olan, Enes'imin adını çalıştığı hastanelere veren, inceliğini ve vefasını gösteren başta İl Sağlık Müdürümüz Abdullah Bey olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına, Bolu'daki sağlık çalışanlarına ve güzel insanlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Lütfen evladım Enes'e hakkınızı helal edin"
Yaşamlarını evlatlarının adını yaşatmak için hayır kapıları açacak müesseseleri kurmaya adayacaklarını belirten Gültekin,
"Rabbim ömür verirse bundan sonra ben, sevgili dünürlerim Mehmet ağabey ve Habibe abla ile birlikte tüm hayatımızı evlatlarımızın adlarını sonsuza kadar yaşatacak ve kapanmaz hayır kapıları açacak müesseseleri kurmaya adayacağız. Allah nasip ederse evlatlarımız adına kurmayı düşündüğümüz vakıf çalışmasına hızlı bir şekilde başladık. İnşallah haziran ayı sonunda ya da temmuz ayı başında vakıf çalışmalarımız tamamlanacak. İlk eserimizi devletimizin uygun göreceği bir yerde Bolulu kardeşlerimize kazandıracağız. Bu eser, nasip olursa 4-6 yaş arası çocuklar için bir kreş olacak ve bir külliye gibi planlanacak. Ayrıca Sağlık İl Müdürümüzün göstereceği ve uygun göreceği bir yerde evladım Dr. Enes'in adına bir 112 Acil Sağlık İstasyonu inşa etmek istiyoruz"
ifadelerini kullandı.
"Rabbim bizlere bunları gerçekleştirecek kadar ömür ve güç nasip etsin"
Hayır hizmetlerini sürdürmek istediklerini belirten Yüksel Gültekin, "Bununla birlikte hastaneye taşınması planlanan diyaliz ünitesinin inşaatını da eğer devletimiz uygun görürse kızım Eczacı Rümeysa'nın adına üstlenmek istiyoruz. Belediye başkanımıza da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Kökez suyu temini konusunda bizlere yardımcı oldular ve uygun bir yer tahsis ettiler. İnşallah Kızılay Parkı'nın karşısına, evlatlarımızın adını taşıyacak bir kökez çeşmesi de yapacağız. Şu anda hazırlık aşamasındayız. Rabbim ömür verirse evlatlarımızın adını yaşatacak ve Bolulu hemşehrilerimizin istifade edeceği hayır hizmetlerini gücümüz yettiğince sürdürmek istiyoruz. Rabbim bizlere bunları gerçekleştirecek kadar ömür ve güç nasip etsin. Bu konuda dua ediyorum" dedi.
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