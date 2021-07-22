Gündem Elazığda define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
3. SAYFA

Elazığ'da define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu

Elazığ’da define aramak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan adamın 9 gün sonra kazdığı çukurda cansız bedeni bulundu.

Haber Merkezi İHA
Elazığ haber: Define aramak için kazdığı çukurda 9 gün sonra cesedi bulundu
Mehmet T.’nin daha önce tek başına gittiği yerleri kontrol eden aile yakınları, bir çukurun içerisinde Mehmet T.’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

Elazığ'daki olay, merkeze bağlı Harput Mahallesi Nevruz Ormanları mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası Mehmet T. (58), 13 Temmuz’da yanına kazma, kürek ve çekiş alarak evden çıktı. Şahsın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Define kazısı yaparken kayanın altında kalıp can verdiler!
GÜNDEM
Define kazısı yaparken kayanın altında kalıp can verdiler!

Jandarma ekipleri arama çalışması başlattı fakat sonuç alamadı. Dün Mehmet T.’nin daha önce tek başına gittiği yerleri kontrol eden aile yakınları, bir çukurun içerisinde cansız bedeni ile karşılaştı.

Defineciler iş makineleri ile talan etti: 2700 yıllık tümülüsler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya
GÜNDEM
Defineciler iş makineleri ile talan etti: 2700 yıllık tümülüsler yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede kaçak kazı yapan adamın kazdığı çukurun içerisinde öldüğü ve bedeninin çürümeye yüz tuttuğu belirlendi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından ailesi tarafından alınan teslim alınan Mehmet T’nin cenazesi, bugün Harput Mahallesi’ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Aradığı define sonu oldu: 15 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
FOTOĞRAF 6
Title
Topulyurt köyünde yaşayan 2 çocuk babası H.A. (42), 15 gün önce ailesine İstanbul’a çalışmaya gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.
Title
Ailesi şahıstan haber alamayınca durumu jandarmaya bildirdi.
Title
Bölgede 15 vatandaş, 2 asayiş timi ve 1 iz takip köpeğiyle şahsı arama çalışması başlatıldı.
Title
Ekiplerin arama çalışmaları sırasında köy merkezine 5 kilometre uzaklıktaki İğcikaya mevkiinde parçalanmış bir ceset bulundu. H.A.’nın yakınlarının tespiti sonrası cesedin kayıp şahsa ait olduğu anlaşıldı.
Title
H.A.’nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.
Title
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Aradığı define sonu oldu: 15 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Topulyurt köyünde 15 gündür kayıp olan H.A'nın (42)cesedi parçalanmış halde bulundu. H.A.'nın kaçak kazı yaparken üzerine kaya düşerek öldüğü ve cesedinin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı tahmin ediliyor.


Abone Ol Google News
Görenleri hayrete düşürdü

Görenleri hayrete düşürdü

​Kurban etleri bozulmasın diye yaptı.
Demir dövmekten daha zor

Demir dövmekten daha zor

Her birinden 30 lira kazanıyorlar.
Baraj patlamadı

Bakan Soylu'dan Rize'deki sel felaketiyle ilgili iddialara yalanlama.

​Şile'de bir kişi boğuldu, iki kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

​Tahliye edildikten sonra yıkımına başlanacak.

Aralarında sorumlunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşları uyardı.

​Heyelan sonrası bölgede gezen çoban buldu.

Üniversiteli Onur'un son görüntüleri ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.