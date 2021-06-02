Elazığ’da 376 depremzede daha evlerine kavuştu

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında binlerce konutun teslimatı yapıldı.
Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde TOKİ tarafından teslim aşamasına getirilen 414 konuttan 376’sı için kura çekimi bugün yapıldı.
Beş farklı noktada hak sahibi olan 376 depremzede için yapılan kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak
Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden sonra yapımı tamamlanan konutları biter bitmez hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık,
“24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi. Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımızla hemhal olarak onların böyle bir badireyi atlatması için var gücüyle çalıştı. Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz bu noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza biter bitmez teslim etmeye devam ediyoruz” dedi.
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Geçen yıl yaşanan depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi.
Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için 5 bin 24 konutun yapımı ihale edildi, inşaatına başlanan 3 bin 815'inden 309'u Kale, 208'i Pütürge'de hak sahiplerine teslim edildi.
Kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar yapıldı. Bu kapsamda Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 1555 köy evi ihale edildi. Söz konusu konutlardan 630'unun yapımına başlanırken, 7'si teslim edildi, 137 konut ise teslim aşamasına geldi.
Doğanyol ilçesinin kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki depremzedeler ise köy tipi evlerine yerleşmeye başladı.
Tamamı çelik konstrüksiyon olan, deprem ve yangına dayanıklı konutlar, lüks bir villayı andırıyor. Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor.
Doğanyol ilçesinde yaşayan depremzede Sabahattin Karaduman (64), depremde yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. O günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını dile getiren Karaduman, şöyle devam etti:
Depremin hemen ardından yetkililer geldi ve yaşadığımız mahallenin oturulamayacak durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, Valimizden Allah razı olsun, bu evleri yapıp bize teslim ettiler. Şu anda huzurlu bir yaşantımız var. Bugünümüze şükürler olsun. Yatarken korkumuz, şüphemiz yok. Allah devletimize zeval vermesin.
Kendileri için yapılan köy evlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Karaduman, Hayvancılık yaptığımız için böyle bir konut istedik, çok da iyi oldu. Hayvanlarımız artık dışarıda. Evim çok mükemmel ve kullanışlı oldu. diye konuştu.
Sabahattin Karaduman'ın eşi Yurdagül Karaduman (59) ise depremin ardından bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, Ağır şartlarda yaşamımızı sürdürdük ama Allah'a şükürler olsun evimize yerleştik. Devletimizden, milletimizden, kim bize elinizi uzatmışsa Allah onlardan bin kere razı olsun. dedi.
Mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi
Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeler, lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarına devam etmenin mutluluğunu yaşıyor.
Kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri için bugün kura çektiklerini dile getiren Vali Yırık, “Bugün yine inşaatları tamamlanmış
Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallemizdeki toplam 414 konutun 376 hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iş yeri de bulunmakta, bunları da yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek suretiyle tevdi dilecek.
Bu süreçte devletimizin yoğun çabasını, insanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu süreçte göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörü kabulü dolayısıyla da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı.
Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edildi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek.
Böylelikle yıl içinde 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konutun da haziran ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor.
Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200'e yakın konut tamamlandı.
Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelendi. 4 bin 764 binanın da yıkımı gerçekleştirildi.
Elazığ’da inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.
Deprem felaketinin ardından Elazığ'a bir yılda 8 bin konut
Geçen yıl meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'da yeni konutlar hızla tamamlanıyor. 6 ayda 2 bin 500, 1 yılda 8 bin konut inşa edildi. 12 bin konut ise 6 ayda tamamlanacak ve böylece 20 bin konutluk deprem dönüşümüne imza atılacak.
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24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, 25 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Elazığ’da depremden dolayı kent merkezinde Sürsürü Mahallesi’nde 1, Mustafapaşa Mahallesi’nde 2, Gezin köyünde 1 apartman çöktü. Çöken apartmanların enkazlarından saatler sonra ekiplerin canla başla çalışmasıyla kurtarılanlar ve yakınlarını kaybedenler o günü anlattı.
Vali Erkaya Yırık, şehirdeki son durumu ve devletin bugüne kadar verdiği destekleri aktardı. Şu ana kadar 3 bin konutun depremzedelere teslim edildiği kentte, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla anahtar teslim töreni düzenleneceği bildirildi.
Ailesini kaybetti, kendi 12 saat sonra kurtarıldı Depremde Gezin beldesinde hamile eşi ve oğlunu kaybeden, kendisi de enkaz altından 12 saat sonra çıkartılan Meriç Dişli, “Depremde ev yıkıldı. Oğlum ‘baba beni kurtar’ dedi. İnsan bir evladına elini uzatamaz mı. Patlama sesi geldi ve oğlum hayatını kaybetti.
Eşim ’Miraç nasıl’ dedi. Ben de onu teselli etmek için iyi dedim. ’Belim belim’ dedi. Dua okudu, kelime-i şehadet getirdi, vefat etti. Allah kimseye yaşattırmasın. 12 saat enkaz altında kaldım. Hep Allah’a dua ettim. Aklıma bin bir çeşit sorular geliyordu. Yani ölümle yaşam arasında ben nerede yanlış yaptım diyordum” dedi.
Kızını kaybeden anne: Yüzüme gözüme kum dolmuştu Depremde kızını kaybeden ve kendisi de enkaz altından çıkartılan Hamide Bugdalı (63), “Bina çöker çökmez karanlık oldu. Yüzüme gözüme kum dolmuştu. Yüzümü sildim göğsümde tuğlalar var. Onları attım ve bağırdım. Işık bir gidiyor bir geliyor. Dışarıdan bir kalabalık ses geldi. Ben bağırdım kimse yok mu bizi kurtarın dedim. Oradan komşum dedi biz seni çıkartırız. Dedim kızımı çıkartın kızım yok dedim” ifadelerini kullandı.
Depremin enkazından 17 saat sonra çıkartılan 8 çocuk annesi 70 yaşındaki Hatun Yamış ise, “Depremde evdeydik. Odadan salona geçtim. Kızım da geldi. Oturmadan kızım ’anne deprem oluyor’ dedi. Ben gittim kapıyı tuttum. Kızım da aşağı gitti. Ben kapıyı tuttum ve lambaya baktım. Elektrikler gitti. Kapıyı açayım dedim o sırada ne olduysa kendimi görmedim.
Düştüm ne olduğunu bilemiyorum. Kızım aşağıdan bağırıyor ‘anne anahtar al’ ben anahtarı nasıl alayım, karanlıktı. Bir kadının daha sesi geliyordu. Enkaz altında ağladık. Kızım bana ben de kızıma hakkımı helal ettim. 17 saat enkaz altında kaldık. Daha sonra beni çıkarttılar” diye konuştu.
Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın enkazından 15 saat sonra kurtarılan Cengiz Çelik, “O gün enkaz altında 15 saat kalmışım. Enkazdayken benim yerim biraz daha hareketliydi. Büyük oğlumun eli sıkışmıştı. Küçük oğlumun koluna kütle düşmüştü ve onu çıkarttım. Büyük oğlumun elinden bayağı bir uğraştık çıkmadı. Eşim de, bizden biraz uzaktaydı.
Sesi geliyordu ama onu göremiyorduk. 112 ile iletişime geçerek bizi bulmalarını sağladık. Komşularımızın sesi geliyordu. Birbirlerimize sakin olmalarını, bizi kurtaracaklarını söylüyorduk. Üst komşumuz Hatun nine, alt komşumuz Yüsra bebek ve annesi, onlara da seslenerek bizi kurtaracaklarını söyledik. Onları da 112’ye bildirdik” dedi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte 15 saat sonra enkazdan çıkartılan Azize Çelik de, “Allah bir daha o günleri yaşatmasın. Biz gördük rabbim hiç kimseye göstermesin. Tekrar depremler oluyor, korkuyoruz ifadelerini kullandı.
Annesini kaybetti, kendi enkaz altında 16 saat kaldı Mustafapaşa Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı apartmanın altında kalan kendi 16 saat sonra çıkartılan ve annesini o enkazda kaybeden Nazmiye Düşmez, “16 saat enkaz altında kalmak zor. Tüm ekipler geldi. Onların sesini duyuyorsunuz, sizin sesiniz onlara gitmiyor. Tesadüfen telefonum yanımdaydı ama sabah 06.00 gibi şarjı bitti.
Yeniden bir hayata başladım. Orada olanlar o acıyı biliyor, gerçekten kurtulacak gibi değildi. Düşünün enkazın içerisindesiniz. Bir de artçılar devam ediyordu. O zaman sıcaklık eksi 17 civarındaymış. Allah’ın izni ile kurtuldum, onun dediği oluyor. Çıkartıldığınız an kendinizi yeniden doğmuş gibi hissediyorsunuz. 16 saat diyorsunuz ki bir daha mavi gök yüzünü, ağaçları, doğayı veya sevdiğiniz insanları bir daha göremeyeceğim diyorsunuz şeklinde konuştu.
Sürsürü Mahallesi’nde yıkılan binanın altında kalan 4 saat sonra çıkartılan, eşi ve çocuğunu kaybeden Hüseyin Civelek, “Deprem anında antrenin yarısına gelmeden duvarla üzerimize çöktü ve tavan yıkıldı. O anda kıyameti yaşadık. Küçük çocuğum ‘Baba kurtar, ölüyorum’ diye bağırıyordu. Benim de üzerimde beton bloğu vardı, kımıldayamıyordum. Elimi uzattığımda hanımın eline dokundum ve nabzının gittiğini fark ettim. Sonra çocuğumun da nabzı gitmişti. Büyük oğlum da, ‘Baba ölme’ diye bağırıyor ama sesin nereden geldiğini bilmiyorum. Her yer toz, toprak ve soğuk.
Uzun süre ‘imdat’ diye bağırdım ve sonra kurtarma ekipleri geldiler, yetiştiler. Şehrimizi terk etmediler, cenazemizde Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımız vardı. Allah, bir daha böyle afetleri göstermesin” ifadelerine yer verdi.
Mustafapaşa Mahallesi’ndeki 5 katlı apartmanın enkazında kalan, 28 saat sonra minik kızı Yüsra ile çıkartılan, eşi ve oğlunu kaybeden anne Ayşe Yıldız, Enkazın altında iki gün gibi kaldık. Orada daha ölümü yaşadık. Yine de orada bulunan başta ekipler olmak üzere herkesten Allah razı olsun. Canlarını hiçe sayıp gelip bizi çıkardılar. Eşim ile oğlum vefat etti, onların acısı da çok büyük. Her an o acıyı yaşıyorum. O anları anlattığım zaman konuşamıyorum, çok zorlanıyorum. Eşim ve kızım iki gün yanımda ve üstümdeydi, o an çok zordu. Ölülerini yanımda çıkardılar. Çocuğumla o iki gün beraber konuştuk, yetişemediler çocuğun nefesi yetmedi diye kaydetti.
Elazığ depreminin üstünden bir yıl geçti: Yaralar sarılıyor, acılar unutulmuyor
Elazığ'da geçtiğimiz yıl bugün meydana gelen 6.8'lik depremin ardından devletin tüm kurumlarıyla yaraları sarmaya devam ettiği şehirde, enkazdan saatler sonra kurtarılanlar ve yakınlarını kaybedenler o unutamadıkları günü anlattı. Depremin yaralarının sarılması kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın anahtar teslim töreni düzenlenmesi planlıyor.