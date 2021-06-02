Elazığ’da 376 depremzede daha evlerine kavuştu

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde binlerce konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 21 bine yakın konutun inşa edilmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında binlerce konutun teslimatı yapıldı.

Yazıkonak ve Akçakiraz beldeleri ile Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallelerinde TOKİ tarafından teslim aşamasına getirilen 414 konuttan 376’sı için kura çekimi bugün yapıldı.

İHA

Beş farklı noktada hak sahibi olan 376 depremzede için yapılan kura çekimi İl Özel İdare toplantı salonunda 1. Noter Ahmet Alıcı başkanlığında Vali Erkaya Yırık’ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan Elazığ'da: Altı ay içinde konutlar tamamlanacak

İHA

Elazığ’da meydana gelen 6.8’lik depremden sonra yapımı tamamlanan konutları biter bitmez hak sahiplerine teslim ettiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, “24 Ocak 2020 Sivrice depreminden sonra vatandaşlarımız gerek canıyla gerek malıyla bedel ödedi.

Bu süreç içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı o süreçte vatandaşlarımızla hemhal olarak onların böyle bir badireyi atlatması için var gücüyle çalıştı.

Bu süreç içerisinde çok hızlı bir şekilde 21 bin konut planlanmış, ihale edilmiş inşaatlarına başlanmış ve geldiğimiz bu noktada da biten inşaatların zamana yayılmış bir şekilde hak sahibi vatandaşlarımıza biter bitmez teslim etmeye devam ediyoruz” dedi.

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FOTOĞRAF 10 Geçen yıl yaşanan depremde Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçeleri olumsuz etkilendi. Depremde bazı binalar yıkıldı, çok sayıda bina da ağır hasar gördü. Depremin hemen ardından harekete geçen ve yardım faaliyetlerine başlayan ekipler, devletin şefkatli elini depremzedelere uzattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentte depremzedeler için 5 bin 24 konutun yapımı ihale edildi, inşaatına başlanan 3 bin 815'inden 309'u Kale, 208'i Pütürge'de hak sahiplerine teslim edildi. Kırsalda yaşayan ve hayvancılık yapan depremzedeler için de köy tipi konutlar yapıldı. Bu kapsamda Battalgazi, Kale, Doğanyol, Pütürge ve Arguvan ilçelerinde 1555 köy evi ihale edildi. Söz konusu konutlardan 630'unun yapımına başlanırken, 7'si teslim edildi, 137 konut ise teslim aşamasına geldi. Doğanyol ilçesinin kırsal Poyraz Mahallesi'ndeki depremzedeler ise köy tipi evlerine yerleşmeye başladı. Tamamı çelik konstrüksiyon olan, deprem ve yangına dayanıklı konutlar, lüks bir villayı andırıyor. Bahçesinde ahırı da bulunan konutlar depremzedelere güvenli yaşam imkanı sunuyor. Doğanyol ilçesinde yaşayan depremzede Sabahattin Karaduman (64), depremde yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. O günü halen unutamadığını, evlerinin büyük hasar gördüğünü, mahallelerindeki bazı binaların yıkıldığını dile getiren Karaduman, şöyle devam etti: Depremin hemen ardından yetkililer geldi ve yaşadığımız mahallenin oturulamayacak durumda olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımızdan, milletvekillerimizden, Valimizden Allah razı olsun, bu evleri yapıp bize teslim ettiler. Şu anda huzurlu bir yaşantımız var. Bugünümüze şükürler olsun. Yatarken korkumuz, şüphemiz yok. Allah devletimize zeval vermesin. Kendileri için yapılan köy evlerinden son derece memnun olduklarını aktaran Karaduman, Hayvancılık yaptığımız için böyle bir konut istedik, çok da iyi oldu. Hayvanlarımız artık dışarıda. Evim çok mükemmel ve kullanışlı oldu. diye konuştu. Sabahattin Karaduman'ın eşi Yurdagül Karaduman (59) ise depremin ardından bir yıl çadırda yaşadıklarını ifade ederek, Ağır şartlarda yaşamımızı sürdürdük ama Allah'a şükürler olsun evimize yerleştik. Devletimizden, milletimizden, kim bize elinizi uzatmışsa Allah onlardan bin kere razı olsun. dedi. Mezrada yaşayan depremzedelere villa konforunda köy evi Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'daki depremzedeler, lüks bir villayı andıran konutlarda yaşamlarına devam etmenin mutluluğunu yaşıyor. BiP'te paylaş

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İHA

Kentin 5 farklı noktasında yapımı tamamlanan konutların hak sahipleri için bugün kura çektiklerini dile getiren Vali Yırık, “Bugün yine inşaatları tamamlanmış Yazıkonak, Akçakiraz, Gümüşkavak, Hicret ve Karşıyaka mahallemizdeki toplam 414 konutun 376 hak sahibi vatandaşlarımıza kuralarını çekeceğiz. Bunun içerisinde 3 adet iş yeri de bulunmakta, bunları da yine hak sahibi vatandaşlarımıza kurası çekilmek suretiyle tevdi dilecek.

İHA

Bu süreçte devletimizin yoğun çabasını, insanlarımız mağdur olmasın diye bir an evvel işleri bitirerek vatandaşlarımızı rahata kavuşturma çabasından dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlarımızın bu süreçte göstermiş olduğu dirayet ve hoşgörü kabulü dolayısıyla da vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 11 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından şehir merkezi ve şehrin farklı noktalarında 20 bin konut planlandı. Pandemiye rağmen depremden 6 ay sonra 2 bin 500 konut teslim edildi. Bugün ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle 5 bin 500 ev daha hak sahiplerine verilecek. Böylelikle yıl içinde 8 bin konut tamamlanırken, kalan 12 bin konutun da haziran ayına kadar teslim edilmesi planlanıyor. Depremden etkilenen Malatya'da ise bugüne kadar 6 bin 300 konutun ihalesi yapılırken bin 200'e yakın konut tamamlandı. Yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında toplam 77 bin bina incelendi. 4 bin 764 binanın da yıkımı gerçekleştirildi. Elazığ’da inşası süren konutlarda incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “8 bin konut teslim ederek verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi. Deprem felaketinin ardından Elazığ'a bir yılda 8 bin konut Geçen yıl meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 6.8 büyüklüğünde depremle sarsılan Elazığ'da yeni konutlar hızla tamamlanıyor. 6 ayda 2 bin 500, 1 yılda 8 bin konut inşa edildi. 12 bin konut ise 6 ayda tamamlanacak ve böylece 20 bin konutluk deprem dönüşümüne imza atılacak.

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