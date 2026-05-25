Elazığ’da bayram öncesi huzur uygulaması

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde geniş kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç unsurlarının tespit edilmesi ve aranan şahısların yakalanması amacıyla düzenlenen uygulamaya birçok polis birimi katıldı. Kentin farklı noktalarında oluşturulan kontrol noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Sürücü ve yolcuların GBT kontrolleri yapılırken, araçlarda da detaylı aramalar gerçekleştirildi.