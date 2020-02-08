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MALATYA

Elazığ’ın acısına kardeş oldular

Malatya Kent Konseyi Kadın ve Çocuk meclisleri ile Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu ve MADEM işbirliğinde Elazığ’da depremi yaşayan çocuklar için bir dizi etkinlik düzenlendi. Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Dertli, “Bugün buraya acıya kardeş olmaya geldik” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu
Sivrice Cumhuriyet Ortaokulu

Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi, Çocuk Meclisi, Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi (MADEM) işbirliğinde Elazığ deprem bölgesindeki çocuklara yönelik bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda Elazığ Sivrice ve Elazığ Kültür Parkı’nda kalan depremzedeler ziyaret edildi.

Deprem bölgesinde yaşayan çocuklara yönelik olarak psikolojik destek vermek, yaşanan afetin akabinde çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek ve çocuklara yalnız olmadıklarını hissettirmek adına düzenlenen etkinliklerde çocuklar doyasıya eğlendiler.

Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri ve MADEM’de görevli psikologlar, çadırlarda yaşa- yan aileleri destek vermek ve acılarını paylaşmak amacıyla ziyaret ettiler.

ÇOCUKLARIN ENERJİSİ UMUT VERDİ

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, Elâzığ’da depremden etkilenen çocuklara ve ailelere destek olmak amacıyla Kent Konseyi Çocuk Meclisi, Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu ve MADEM işbirliğinde düzenlemiş oldukları programın çok önemli ve anlamlı olduğunu söyledi. Devlet-Millet el ele tüm acıların üstesinden gelebileceğini ifade eden Bulut, depreme dayanıklı konutlar noktasında daha dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Acıların paylaştıkça azalacağını söyleyen Bulut, “Olumsuz hava koşulları ve afet durumu yaşanmasına rağmen çocukların enerjileri bizleri umutlandırdı” dedi.

‘DEPREM ÖLDÜRMEZ’

Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı Yunus Emre Dertli ise, depremden etkilenen çocuklara destek olmak amacıyla Elazığ’da bulunduklarını söyleyerek, “Bugün buraya acıya kardeş olmaya geldik” dedi. Deprem bölgesinde yaşadıklarına dikkat çeken ve bu noktada yetkililerin ciddi önlemler alması gerektiğini vurgulayan Dertli, “Deprem öldürmez, hasta binalar öldürür” ifadelerini kullandı.

‘SANATLA ACILARI PAYLAŞIYORUZ’

Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu sorumlusu İbrahim Şahin Uyumaz da, acıda birleşmek adına düzenlemiş oldukları programın önemli olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızın acılarını hafifletecek bir gün yaşattıysak ne mutlu bizlere” dedi. Daha önce Pütürge’de depremzede çocuklar ile bir araya geldiklerini söyleyen Uyumaz, Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu olarak sanatla acıları paylaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu üyesi Berna Yeniçerioğlu, günün birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyerek, “Buradaki kardeşlerimizin acılarına bir nebze de olsa ortak olmak için buradayız. Rabbim bir daha böyle felaketler yaşatmasın” dedi.

PSİKOLOJİK DESTEK DE VERİLDİ

  • Elazığ Sivrice İlçesi’nde ve Elazığ Kültür Parkı’nda düzenlenen etkinliklerde Malatya Altın Kayısı Tiyatro Topluluğu üyeleri Nasreddin Hoca ve palyaço kıyafetleri ile çocuklarla çeşitli oyunlar oynayıp, onlara hediyeler dağıttılar. Kent Konseyi Kadın Meclisi gönüllü üyeleri ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi’nde (MADEM) görevli psikologlar ise çadırlarda yaşayan ailelere destek ziyaretinde bulundular.

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