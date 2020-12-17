Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Elbisesiyle gömdüler CHPli belediye cenazeleri ortada bıraktı
BALİKESİR

Elbisesiyle gömdüler: CHP’li belediye cenazeleri ortada bıraktı

Elbisesiyle gömdüler: CHP’li belediye cenazeleri ortada bıraktı

Balıkesir’in Edremit İlçesinde Kovid-19’dan vefat edenlerin cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye hizmet vermeyip korsan gassallar da 4 bin lira ücret isteyince, Y.K.’nın cenazesi yıkanmadan ve kefenlenmeden ceset torbasında elbisesiyle toprağa verildi. CHP’li belediyenin büyük sorumsuzluğunu gösteren skandal 30 Kasım’da patlak verdi. Hastanede tedavi gören Y.K., saat 02.45’te vefat etti. Cenazeyi teslim alan yakınları defin için hastanede asılı telefonu arayınca aldıkları cevap karşısında şok oldu. Resmi sıfatı olmayan gassallar “Kovidli yıkamak riskli” diyerek 4 bin lira istedi.

Mustafa Duran Yeni Şafak
CHP’li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince ‘korsan gassallar’ 4 bin liraya ölüleri yıkamaya başladı.
CHP’li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince ‘korsan gassallar’ 4 bin liraya ölüleri yıkamaya başladı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden insanların cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince korsan gassallar 4 bin liraya varan ücretlerle ölü yıkamaya başladı. Yakınları bu ücreti karşılayamadığı için bir cenaze yıkanmadan elbiseleriyle ceset torbasına koyularak toprağa verildi. Bir cenaze ise başka ilçeye götürülüp yıkanarak defnedildi.

CHP'li Şahin'in şehir hastaneleri yorumu: Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği
GÜNDEM
CHP'li Şahin'in şehir hastaneleri yorumu: Cumhuriyet tarihinin en büyük kara deliği

4 BİN LİRA İSTEDİLER

  • Edremit’teki ilk tuhaf olay 30 Kasım’da yaşandı. Edremit Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Y.K., sabaha karşı 02.45’te vefat etti. Yakınları cenazeyi teslim alarak son görevini yapmak istedi. Skandal da burada patladı. Cenazeyi yıkatmak için hastanede asılı duran telefon numarasını arayan yakınları aldıkları cevapla şoke oldu. Hiçbir resmi sıfatı olmadığı hastanede cenaze yıkayan ‘korsan gassallar’ “Kovid’li yıkamak riskli” diyerek aileden 4 bin lira ücret istedi.

CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık
GÜNDEM
CHP’li Bilecik Belediyesi’nin gündemi heykel boyutu: Gerçeğine birebir uygun yaptık

Balıkesir Edremit’te koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazesi ortada kaldı. CHP’li belediye ölenlere cenaze hizmeti vermeyince ‘korsan gassallar’ 4 bin liraya ölüleri yıkamaya başladı. Yakınları bu ücreti karşılayamadığı için bir cenaze yıkanmadan toprağa verildi. Bir cenaze ise başka ilçeye götürülüp yıkanarak defnedildi.

CESET TORBASIYLA DEFİN

Yakınları bu ücreti veremeyeceğini belirtince ‘korsan gassallar’ cenazeyi yıkayamayacaklarını belirtti. Durum hastane kapısına cenaze işlerinden sorumlu olduğu yönünde yazılar asan CHP’li Edremit Belediyesine de bildirildi. Ancak netice alınamadı. Bunun üzerine Y.K. yıkanmadan, kefenlenmeden ceset torbası ile Altınoluk’ta toprağa verildi.

BELEDİYE KORSANLARA YÖNLENDİRDİ

  • İkinci skandal ise 13 Aralık’ta yaşandı. 90 yaşında bir koronavirüs hastası tedavi gördüğü Edremit Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Ailesinin çoğu da karantinada olduğu için cenaze işleri ile ikinci dereceden yakınları ilgilenmek zorunda kaldı. Belediye ile görüşen merhumun yakınları yine korsan gassallara yönlendirildi. Korsan gassallar ise “Cenaze Kovid’li, risk yüksek, özel elbiseler kullanıyoruz. Bedava yıkayamayız” diyerek 2 bin lira talep etti.

YIKANMASINI ENGELLEDİLER

Ancak bu ücreti ödeyemeyen yakınları dışardan cenazeyi yıkayacak gönüllü bir hoca buldu. Ancak korsan gassallar, gönüllü hocayı tehdit ederek cenazenin yıkanmasını engelledi. Merhumun yakınları cenazeyi Savaştepe ilçesine götürüp yıkatarak orada toprağa verdi.

BASINA DÜŞÜNCE ADIM ATTI

  • CHP’li belediye, Edremit Devlet Hastanesi’nde yaşanan sıkıntılardan haberdar olmasına rağmen skandal yerel basına düşünce adım attı. Edremit Belediyesi, Kovid’li hastaların yıkanıp kefenlenmesi için bir kadın ve bir erkek gasilhane sorumlusu alınacağını ve hizmetin ücretsiz olarak verileceğini açıkladı.
Abone Ol Google News
İşbirliği anlaşması imzaladılar

İşbirliği anlaşması imzaladılar

Trend Haber Ajansı'ndan Albayrak Medya Grubu'na ziyaret.
İşkence ediliyordu

İşkence ediliyordu

On yaşındaki çocuğun 'arkadaşı eşek' oldu.
CHPyi topa tuttu

CHP'yi topa tuttu

​AK Parti Milletvekili Özsoy, tek tek saydı.
Fenerbahçe <br>10 kişiyle turladı

Fenerbahçe
10 kişiyle turladı

​Sarı lacivertliler Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükseldi.
Merakla bekleniyordu

Merakla bekleniyordu

Fed piyasaların beklediği faiz kararını açıkladı.
Son şampiyon<br> veda etti

Son şampiyon
veda etti

Trabzonspor, kupada penaltılarla elendi.

Can kaybı artıyor

Can kaybı artıyor

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Vanlı balıkçılar domuz buldu

Vanlı balıkçılar domuz buldu

'Gölde canavar olmasını çok isterdik.'
'Max Kruse kazandı'

'Max Kruse kazandı'

​Alman basını şoke eden bilgiyi açıkladı.
Şimdi geleceğe nefes olma vakti

Şimdi geleceğe nefes olma vakti

​Of Belediye Başkanı Sarıalioğlu 10 bin zeytin ağacı fidanı dağıttı.
YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

YouTube'un kararı ne anlama geliyor?

​Tüm sosyal medya platformlarını harekete geçirecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.