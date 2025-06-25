Elbistan'ın altyapısına 3 milyarlık dev yatırım

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü koordinesinde Elbistan’da başlatılan altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. İlçenin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu hatları; İlbank ve Avrupa Birliği iş birliğiyle baştan sona yenileniyor.





İÇME SUYUNDA KAPSAMLI YENİLEME

Yaklaşık 650 milyon TL’lik yatırımla ymrütülen içme suyu altyapı çalışmaları kapsamında, Elbistan’ın mevcut şebeke hattı tamamen yenileniyor. Bu dev proje sayesinde, ilçenin içme suyu ihtiyacı hem kalite hem de kapasite bakımından sürdürülebilir bir yapıya kavuşturuluyor. Aynı zamanda ilçeye 6 adet yeni içme suyu deposu inşa edilerek, su temininde güvenlik ve süreklilik sağlanıyor.





2,3 MİLYAR TL’LİK KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU YATIRIMI

Sadece içme suyu değil, Elbistan’ın kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı da büyük bir dönüşüm geçiriyor. Yaklaşık 2,3 milyar TL bütçeyle yürütülen ve 3 ayrı kısımda hayata geçirilen projelerle, ilçenin atık su ve yağmur suyu hatları tamamen modernize ediliyor. Bu sayede hem çevresel sürdürülebilirlik sağlanıyor hem de yoğun yağışlarda yaşanabilecek taşkınların önüne geçiliyor.





KASKİ’DEN YATIRIMDA KARARLILIK MESAJI

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Elbistan’ın altyapı sorunlarını kökten çözüme kavuşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve konforlu bir yaşam sürebilmesi için yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi. Elbistan’da başlatılan bu büyük dönüşümle birlikte, ilçe uzun vadeli altyapı sorunlarından kurtulurken, yönünü günün şehircilik anlayışına dönüyor.



