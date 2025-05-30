Dicle Elektrik’ten 120 milyarlık yatırım

Dicle Elektrik’in yatırım planlarını açıklayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları kaydetti: “Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu yana yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Önümüzdeki 5 yılda 60 milyar TL’nin üzerinde yatırımla bölgeye toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir yatırım sağlayacağız. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor."