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Dicle Elektrik’ten 120 milyarlık yatırım

Dicle Elektrik’ten 120 milyarlık yatırım

Mehmet Ali Parto
Mehmet Ali Parto
04:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Yaşar Arvas
Yaşar Arvas

Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, dağıtım bölgelerinde yatırım tutarlarını yaklaşık 10 kat artırdıklarını belirterek, "2013'ten bu yana bölgeye 60 milyar TL yatırım yaptık. Önümüzdeki 5 yılda devreye alacağımız 60 milyar TL yatırımla, bu tutar 120 milyar TL'yi bulacak" dedi.

Dicle Elektrik, faaliyet gösterdiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan 6 ildeki yatırımlarının açılışını, bu yıl ilk kez Diyarbakır’da düzenlediği DicleFest’te bölge halkı ile yaptı. Festival alanındaki açılışa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Dicle Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Memet Atalay, Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

YÜZDE 25’İ AKILLI ŞEBEKE PROJELERİ

Dicle Elektrik’in yatırım planlarını açıklayan Dicle Elektrik Genel Müdürü Yaşar Arvas, şunları kaydetti: “Dağıtım bölgemiz olan Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ta 2013 yılından bu yana yıllık ortalama yatırım tutarımızı yaklaşık 10 kat artırarak, toplamda 60 milyar TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Buradaki en büyük payı yüzde 25 ile akıllı şebeke projelerimiz oluşturdu. 8 bini aşkın çalışanımızla bölgenin en büyük istihdam sağlayan şirketlerden biri haline geldik. Önümüzdeki 5 yılda 60 milyar TL’nin üzerinde yatırımla bölgeye toplamda 120 milyar TL’yi aşkın bir yatırım sağlayacağız. Bugün Türkiye genelinde Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne dahil yaklaşık 2 milyon 800 bin abonenin 1 milyon 250 bini bizim bölgemizde bulunuyor."

Diyarbakır’da abone sayısını %50 artırdı

  • Diyarbakır’da enerji altyapısını baştan aşağı yenileyerek bugüne kadar 14 milyar TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik, son 10 yılda abone sayısının yüzde 50 artmasına rağmen enerji tüketimini sabit tutmayı başardı. Yapılan yatırımlar sayesinde kesinti süreleri de Türkiye ortalamasına kadar düşürüldü.


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