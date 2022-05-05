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POLİTİKA

Eleştiri başka densizlik başka!

1915 Çanakkale Köprüsü polemiğiyle alakalı CHP’li Özgür Özel’e sert cevap veren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, “Neden üzerine alındın ki? Sözüm sayısız kez köprüden gururla geçmemize rağmen köprüden geçmedi, vapurla geçti diyenlere! Sözüm dün köprü temel atma törenine katılıp alkışlayanların, bugün ‘sizi denize’ dökeceğiz diyenlere. Hak ettiğiniz dilden cevap alınca incinmek yok” ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Eleştiri başka densizlik başka!
Bülent Turan

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü polemiğinde CHP’li Özgür Özel’e sert cevap verdi. Özel’in, “Siyasi rakiplerine oy verenlere dangalak demek, bir tükenmişlik bir acizlik göstergesidir” suçlamasına cevap veren Turan, sözlerine açıklık getirdi. Turan, “Neden üzerine alındın ki? Sözüm sayısız kez köprüden gururla geçmemize rağmen köprüden geçmedi, vapurla geçti diyenlere! Sözüm dün köprü temel atma törenine katılıp alkışlayanların, bugün ‘sizi denize’ dökeceğiz diyenlere. Hak ettiğiniz dilden cevap alınca incinmek yok” dedi.

YARGIDA HESAP VERECEKSİNİZ

Turan, CHP’lilerin denize dökme söylemine de şu sözlerle tepki gösterdi: “Biz Yunan mıyız? Ne demek, ‘Sizi denize dökeceğiz’? Siyasi eleştiri başka densizlik başka! Bunu diyene değil de, tüm seçmene demişiz gibi yalanınızdan dolayı siz ve hakaretçileriniz ‘kin ve düşmanlığa tahrikten’ ve ‘hakaretten’ yargıda hesap vereceksiniz.”

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