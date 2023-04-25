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Eleştirince üstünü çizdi

Abdulkadir Karaduman’ın Millet İttifakı’nı desteklemediği ve görüşmede bunu dile getirdiği öğrenildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Karaduman’ın kendisinden ve partisinden habersiz AK Parti ile yaptığı görüşmeyi öğrenince tepki gösterdi.

04:00 . 25/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Abdulkadir Karaduman, Temel Karamollaoğlu.

Abdulkadir Karaduman, Temel Karamollaoğlu.

2018 seçimlerinde CHP listelerinden Konya milletvekili olan Saadet Partisi (SP) Gençlik Kolları Başkanı olan Abdulkadir Karaduman, Millet İttifakı’nı eleştirince yeniden aday gösterilmedi. Karaduman’ın, AK Parti ile iki kez görüştüğü ortaya çıktı. Karaduman’ın Millet İttifakı’nı desteklemediği ve görüşmede bunu dile getirdiği öğrenildi. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise Karaduman’ın kendisinden ve partisinden habersiz AK Parti ile yaptığı görüşmeyi öğrenince tepki gösterdi. Bunun üzerine Karamollaoğlu, Karaduman’ın üstünü çizerek yeniden vekil adayı göstermedi. Karamolluoğlu, bu tepkinin partiye olumsuz yansımaması için Ramazan ayında bazı programlarda Karaduman'ı yanında götürdü ancak başkan yardımcılarıyla bu konuyu görüşerek bir karar aldı. Yapılan görüşme sonrası Karaduman’ın Gençlik Kolları Başkanlığı görevinden alınmasına karar verildiği iddia ediliyor. Ancak Karamollaoğlu’nun bunu seçim sonrasına bırakacağı da öne sürülüyor.




#Temel Karamollaoğlu
#Abdulkadir Karaduman
#CHP
#Millet İttifakı
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