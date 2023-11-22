Elimizi taşın altına koyalım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına son vermek için yürüttüğü diplomasi trafiğine Cezayir ziyareti ile devam etti. İsrail’e karşı tutumuyla öne çıkan Cezayir’e giden Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’la baş başa görüşme gerçekleştirdi. Cezayir Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen ikili görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü. İkili görüşmenin ardından, heyetler arası görüşmeye geçildi. Görüşmelerin tamamlanmasının sonrasında iki lider mutabık kalınan anlaşmaları imzaladı ve ortak bir basın açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde Gazze’nin ana gündemlerden olduğunu belirtti.

VİCDANSIZLIK, BARBARLIK

“Filistin’de yaşanan insani dramı da konuştuk” ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi: “Cezayir Filistin davasına en güçlü, en samimi desteği veren ülkeler arasında yer alıyor. Her iki ülkenin de vicdan aynasında makes bulan Filistin meselesinde Cezayir’in kararlı duruşunu takdir ediyoruz. Toplu cezalandırmaya dönüşen ve savaş suçu teşkil eden İsrail saldırılarını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hastane, ibadethane, okul, her koşulda koruma altında olması gereken mekanların hedef alınması, halkın göçe zorlanması vicdansızlıktır, barbarlıktır.”

GARANTÖRLÜĞE HAZIRIZ

“Önceliğimiz Gazze’de kalıcı ateşkesin tesisi ve insani yardımların engelsiz şekilde bölgeye intikalidir. Biz de sürece gereken katkıyı sunuyoruz. Filistin meselesi adil bir siyasi çözüme kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisi mümkün değildir. 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin tesisi artık kaçınılmazdır. Bu doğrultuda elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. İsrail ve Filistin’in üzerinde mutabık kalacağı adil bir barışın uygulanmasında bölge ülkeleriyle birlikte garantör olarak elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu açıkladık.”

İSRAİL ADALET KARŞISINA ÇIKACAK

Basın toplantısında konuşan Tebbun ise, “İşgal devletinin işlediği suçların derhal durdurulması gerektiğini” belirterek “(Cumhurbaşkanı Erdoğan’la) Gazze’deki soykırımın sorumlularının Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanması gerektiğinin altını çizdik. 75 yıldan beri ilk defa, bu suçları (İsrail’in) işleyenler adaletin karşısına çıkacaklar” ifadelerini kullandı.

12 anlaşma imzalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, “Türkiye Cumhuriyeti ve Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasındaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İkinci Toplantısı Ortak Bildirisi”ne imza atarken, iki ülke arasında farklı alanlarda 12 iş birliği anlaşması da imzalandı. Dışişleri, Kültür ve Turizm, Sağlık, Çevre, Ticaret bakanlıkları arasında imzalanan anlaşmalar yanında BOTAŞ ve Sonatrach arasında “14 Nisan 1988 tarihli Doğal Gaz Alış Satış Sözleşmesi Kapsamında Ticari Anlaşması” imza altına alındı.

Cezayir’deki yatırımları artıracağız

Cezayir’le iş birliğinin gelişmesine dair de görüşmeler yaptıklarını belirten Erdoğan şunları söyledi: “Cezayir ziyaretim sırasında Sayın Tebbun’la Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi’nin kuruluşuna karar vermiştik. Konseyin ilk toplantısını da geçtiğimiz sene Ankara’da yapmıştık. Bugün konseyin ikinci toplantısına başkanlık ettik, verimli görüşme gerçekleştirdik. Bu çerçevede hayata geçirilecek projelerin yakından takipçisi olacağız. Konseyimizin adını Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi olarak yeniden belirledik. Bu karar ilişkilerimizin ulaştığı seviyenin ve beslendiği stratejik vizyonun nişanesi olmuştur.”

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK TİCARET

“Türkiye ve Cezayir asırlara sari süren dostluk ve kardeşlik bağlarına sahiptir. Geçen yıl 5,3 milyar dolarla rekor kıran ticaret hacmimizin bu sene sonunda 6 milyar doları yakalamasını bekliyoruz. 10 milyar dolar ticaret hacmine de gayretlerimizi artırarak kısa zamanda ulaşacağız. Şirketlerimizin hidrokarbon harici sektörlerdeki en büyük yatırımcı ve istihdam sağlayıcısı olması ile iftihar ediyoruz. Bu yatırımları daha da artırma gayretinde olacağız. Cezayir’in ülkemizdeki yatırımlarından memnuniyet duyuyoruz.”

YENİ ORTAKLIKLARLA ÇEŞİTLENECEK

“Cezayir’in altyapı alanındaki yatırımlarında müteahhitlik firmalarımızın önemli payı olması bizler için gurur kaynağıdır. Ziraat Bankası, Cezayir’de şube açmak için gerekli izinleri almıştır. Enerji ve yenilenebilir enerji alanındaki ilişkilerimizi yeni ortaklıklarla çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Doğal gaz sözleşmesi bunun güzel bir örneğini gösterdi. Savunma sanayiinde de çok büyük potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Görüşmemizde bu alanda neler yapabileceğimizi değerlendirdik.”







