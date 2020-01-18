Elindeki listeyi açıkla

MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara’da biraraya geldiği gazetecilerle sohbetinde hem bölgesel gelişmeler hem de iç politikaya ilişkin soruları cevaplandırdı.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, FETÖ’nün siyasi ayağı tartışmalarına değinerek, ‘’FETÖ’nün siyasi ayağını bulamıyorlarsa bize yetki versinler, biz buluruz’’ ifadesini kullandı. Bahçeli, CHP’nin konuyla ilgili verdiği önerge için “Kalkıp beş partiyi bir araya getirdik Meclis’te, ne yapacağız hepimiz savcılık mı yapacağız? Hakimlik mi yapacağız? Bir de bunu çok saptırıyorlar. İşte zaten bizi düşündüren, CHP’ye olan güvenimizi sarsan nokta burasıdır” dedi.

Bahçeli, Türkiye’nin yerli otomobilini üreten TOGG heyetini kabul etti. Parti genel merkezindeki kabulde TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOGG CEO’su Gürcan Karakaş yer aldı. Hisarcıklıoğlu ve Karakaş’ın Bahçeli’ye Türkiye’nin Otomobili’ne verdiği destekten dolayı teşekkür ettiği ve otomobilin üretim süreciyle ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

İSTİSMARDAN VAZGEÇİN

Yurtta Sulh Konseyi için önerge verilmesinin daha anlamlı olacağını belirten Bahçeli, “İstismardan vazgeçin, çorbacıyla tatlıcıyla uğraşmayın” diye tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu’nun AK Parti’de ByLock kullanan 120 ila 180 arasında milletvekili olduğu iddiasına değinen Bahçeli, “Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu, 120 ile 180 arasındaki ByLock’çuları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na götür ver. Eğer vermiyorsan biz sana suç duyurusunda bulunacağız, gel tıpış tıpış ayaklarınla bunların isimlerini ver diyeceğiz” diye konuştu.

HSK YANLIŞI GÖRDÜ

Bahçeli, eski EDOK Komutanı Metin İyidil’in beraatine karar veren istinaf mahkemesi üyeleriyle ilgili HSK incelemesi için de şunları söyledi:

“HSK bu yanlışı görerek görevden almıştır. Bunların hepsini ihraç etmiş olsa muhalefet hukuka muhalefet ettiniz, bu hakimleri görevden aldınız der. HSK diyor ki şimdi, ‘ben ihraç etmedim görev yerlerini değiştirdim’. Bunun anlamı bunlar artık benim göz hapsimde demektir.”