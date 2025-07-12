Elleri gözleri bağlı infaza götürülmüştü: Öldü diye bırakılan ve şahadet getirirken bulunan Turgut Aslan o gece yaşadıklarını tek tek anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü - Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) faaliyetleri ile ilgili hazırladığı raporun ardından darbecilerin hedefi olduğunu söyleyen Aslan, "Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan benden bir rapor istedi. 60 sayfalık rapor yazdım. Sonuna da,

‘FETÖ bir terör örgütüdür' diye yazdım. FETÖ'ye yönelik tutuklamalar başlayınca onların infaz listesine adım yazıldı.