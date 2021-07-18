CHP'den 15 Temmuz gazisi Turgut Aslan'a saygısızlık: Konuşmasını dinlemediler

15 Temmuz gecesi darbeciler, kendilerine karşı en büyük engel olarak gördükleri polis teşkilatını saf dışı bırakmak için her yolu denedi. Helikopter ve F-16 ile Gölbaşı'nda bulunan Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nü bombalayarak 62 polisi şehit etti. Cuntacı FETÖ'cülerin ilk hedeflerin biri de Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Aslan'dı.

DERDEST EDİLDİ

Darbe girişiminin başladığı saatlerde Turgut Aslan da harekete geçmişti. Ancak Jandarma Genel Komutanlığında FETÖ'cüler tarafından koruması ve kendisi elleri ve gözleri bağlanarak derdest edildi. Gözler kapalı haldeyken, başından 2 kez vurulan Aslan ağır yaralandı. Koruması Hasan Gülhan ise şehit edildi.

CHP'LİLER ASLAN'I DİNLEMEDİ

15 Temmuz'un simge isimlerinden olan Aslan'a, CHP'liler tarafından 15 Temmuz'un yıldönümünde saygısızlık yapıldı. SüperHaber'in haberine göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yıl dönümü kapsamında Gölbaşı Belediye Meclis toplantısına katılan Gazi Turgut Aslan'ın konuşması sırasında, CHP'li Meclis üyeleri salona girmedi.

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ASLAN NELER DEDİ?

Gazi Turgut Aslan Gölbaşı Belediye Meclis toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası'na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren Kahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz.

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ÖLDÜ DİYE BIRAKTILAR

Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır. Ben de kalkışmanın sinyallerini aldığımda, derhal hainlerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığına geçtim. Kapıda derdest edildim. Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek öldü diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah'ın dediği olur. Beni buraya davet edip bu fırsatı verdiğiniz için başta Sayın Başkanım ve değerli yardımcıları olmak üzere hepinize şükranlarımı sunuyor, Meclisinizi saygıyla selamlıyorum.

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AK PARTİ'DEN KINAMA

AK Parti Gölbaşı Belediye Meclisi Grup Başkanvekili ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Osman Karaaslan, CHP'li Meclis üyelerini kınadı. Karaaslan yaptığı açıklamada "Gölbaşı Belediye Meclisimizde konuk ettiğimiz 15 Temmuz gecesi kahramanlarımızdan Sayın Turgut Aslan'ı protesto ederek Meclis Salonuna girmeyen CHP'li meclis üyelerini kınıyorum. Darbeyi TV'den izleyen CHP Genel Başkanının partisinin meclis üyelerine yakışan da meclise girmemekti" dedi.

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