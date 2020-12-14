ELT Konferansları

Acıbadem Okulları 2019 Aralık ayında ilkini düzenlediği ELT Konferansına, bu yıl 19 Aralık 2020’de yapacağı ELT Konferans ile devam etmektedir. İngilizce öğretimini en önemli hedefleri arasında belirleyerek bu alandaki başarısını her yıl artıran Acıbadem Okulları, öğretmen eğitimine verdiği önem ve değeri ELT Konferans aracılığı ile gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşamaktadır. Acıbadem ELT Konferansı yenilikçi öğretim uygulamaları, yaratıcı fikirler ve yaratıcı öğrenme teknikleri ile hem sınıf içinde, hem çevrimiçi öğrencilere öğrencinin özne olduğu bir öğrenme ortamı sağlamada eğitimcileri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Bu yılki temamız olan ‘Make the Connection Happen’ konulu konferansımızda alanlarında uzman ve uluslararası tanınırlığa sahip konuşmacılarımız, dünyanın her yerinden katılacak eğitimcilerle fikirlerini, deneyimlerini paylaşacak ve uzaktan öğretim sürecinde öğrenme etkinliklerini daha verimli, heyecanlı ve öğrenmeye merak uyandıracak düzeye getirmek getirmek için dijital platformları öğretim teknikleri için birleştirmenin yeni yollarını keşfedecekler.

(Konferans bilgileri ve katılım için buraya bilgi yazılabilir)

ELT Konferansımız 19 Aralık 2020 Cumartesi günü saat 10:00-14:15 saatleri arasında Streamyard platformu üzerinden yapılacaktır. Katılım için; https://acibademelt.org/