Emekli Albay Atabay: İlk işaretler terör saldırısı olmadığı yönünde

Bingöl'den kalkan askeri helikopter Tatvan'da kırıma uğradı. 11 askerimizin şehit olduğu elim olayı TVNET'te değerlendiren Emekli Albay Ünal Atabay, çarpıcı ifadeler kullandı.

GÜNDEM Bingöl'den kalkan askeri helikopter düştü: 11 askerimiz şehit

Bölgeden aldığı haberlerde bir devre arkadaşı komutanın da şehit olduğunu belirten Atabay, "Tatvan’da bir birliğimiz var. Komando birliğimiz zırhlı tugayımız var. 8’inci kolordu komutanlığına bağlı bir birlik. Elazığ-Bingöl üzerinden bölgeye giden bir bölge. O bölge terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü bir alan. Tatvan’da açık cezaevine bölgesine yakın bir bölge." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 17 Milli Savunma Bakanlığı Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Cougar tipi helikopter ile 14.25'te irtibatın kesildiğini ve arama kurtarma çalışmaları sonucu kırıma uğradığının tespit edildiğini açıkladı. Kaza sonucu helikopterde bulunan 11 askerimizin şehit olduğu, 2 askerimizin ise yaralandığı ifade edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere bugün saat 13.55’te kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait Cougar tipi bir helikopter ile saat 14.25’te irtibat kesilmiştir. Bölgede İHA, CN-235 uçağı ve bir helikopter ile arama çalışmalarına derhal başlanmıştır. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin kaza kırıma uğradığı tespit edilmiştir. Söz konusu elim kaza neticesinde; helikopterde bulunan kahraman silah arkadaşlarımızdan 11’inin şehit olduğu, 2 kahraman silah arkadaşımızın ise yaralandığı belirlenmiştir. Yaralı personelimizin hastaneye sevk edilmelerine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar diliyoruz. Bitlis'te askeri helikopter düştü: 11 şehidimiz var Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 11 askerimizin şehit olduğunu, 2 askerimizin ise yaralandığını bildirdi.

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"İlk işaretler terör saldırısı olmadığı yönünde"

Olası bir terör saldırısına ilişkin de değerlendirme yapan Atabay, "O bölge teröre uzak bir alan. PKK terör örgütünün faaliyetleri daha kuzeyde var. Tam bilemeyiz, resmi açıklamaları bilmek lazım. Cougar tipi helikopter daha çok lojistik destek ve genel maksat faaliyetlerinde kullanılan bir helikopterdir idari bir faaliyete gidildiğini anlıyorum. İlk işaret bir terör saldırı olmadığı yönünde.” şeklinde konuştu.

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