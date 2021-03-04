Emekli Albay Atabay: İlk işaretler terör saldırısı olmadığı yönünde
Bingöl’den kalkan askeri helikopter, Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarında kaza kırıma uğradı. Elim kazada 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı. Konuya ilişkin TVNET'e değerlendirmelerde bulunan Emekli Albay Ünal Atabay, ilk belirlemelere göre bir terör saldırı olmadığı, helikopterin lojistik destek ve idari faaliyetler için kullanıldığını açıkladı.
Bingöl'den kalkan askeri helikopter Tatvan'da kırıma uğradı. 11 askerimizin şehit olduğu elim olayı TVNET'te değerlendiren Emekli Albay Ünal Atabay, çarpıcı ifadeler kullandı.
Bölgeden aldığı haberlerde bir devre arkadaşı komutanın da şehit olduğunu belirten Atabay, "Tatvan’da bir birliğimiz var. Komando birliğimiz zırhlı tugayımız var. 8’inci kolordu komutanlığına bağlı bir birlik. Elazığ-Bingöl üzerinden bölgeye giden bir bölge. O bölge terörle mücadelenin yoğun olarak yürütüldüğü bir alan. Tatvan’da açık cezaevine bölgesine yakın bir bölge." ifadelerini kullandı.
Olası bir terör saldırısına ilişkin de değerlendirme yapan Atabay, "O bölge teröre uzak bir alan. PKK terör örgütünün faaliyetleri daha kuzeyde var. Tam bilemeyiz, resmi açıklamaları bilmek lazım. Cougar tipi helikopter daha çok lojistik destek ve genel maksat faaliyetlerinde kullanılan bir helikopterdir idari bir faaliyete gidildiğini anlıyorum. İlk işaret bir terör saldırı olmadığı yönünde.” şeklinde konuştu.