Gündem Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü ve polisi arayarak teslim oldu
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Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü ve polisi arayarak teslim oldu

Emekli başkomiser kızını uyurken öldürdü ve polisi arayarak teslim oldu

İstanbul Fatih'te emekli başkomiser, uyuyan kızını tabancayla başından vurarak öldürdü. Olayın ardından 155 polis imdatı arayan başkomiser, olay yerine gelen polise teslim oldu.

Haber Merkezi DHA
Fatih'te bir emekli başkomiser bipolar rahatsızlığı bulunan kızını uyurken öldürdü.
Fatih'te bir emekli başkomiser bipolar rahatsızlığı bulunan kızını uyurken öldürdü.

Olay, Zeyrek Mahallesi Dülgeroğlu Sokak 20/2 numarada 10.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kızıyla birlikte yaşayan emekli başkomiser Kemal A., henüz belirlenemeyen bir nedenle, çekyatta uyuyan kızı Nihal'i başından tabancayla vurdu. Daha sonra sokağa çıkan emekli başkomiser, 155 polis imdatı arayarak kendini ihbar etti.

DHA
İstanbul Fatih'te emekli başkomiser, uyuyan kızını tabancayla başından vurarak öldürdü.
  • İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Babası tarafından sol şakağından vurulan Nihal A.(40) ağır yaralı olarak ambulansla Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Nihal A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emekli başkomiser Kemal A., olay yerine gelen polis ekibine olayda kullandığı tabancayla birlikte teslim oldu.

Babası tarafından uyurken öldürülen Nihal A.'nın 10 yaşından bu yana bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, yaklaşık bir ay önce de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yattığı öğrenildi.

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