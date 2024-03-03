Emekliye 3 bin lira ikramiye

Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden 8. Yargı Paketi içerisinde yer alan emekli bayram ikramiyesiyle ilgili madde, kabul edildi. Komisyon aşamasında eklenen düzenleme ile emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda verilen 2 bin liralık ikramiye, yüzde 50'lik bir artışla 3 bin liraya çıkarıldı. Bu önemli değişiklikle birlikte emeklilere bayramlarda ödenen ikramiye tutarı, daha önceki 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltilmiş oldu. Peki emekli zamlı ikramiyeler ne zaman yatacak?