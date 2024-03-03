Emekliye 3 bin lira ikramiye

TBMM Genel Kurulu, yerel seçimler öncesinde son mesaisini yaptı. Muhalefetin itirazları nedeniyle görüşmeleri uzayan 8'inci Yargı Paketi, dün gece sağlanan uzlaşı ile Meclis Genel Kurulu'ndan geçti. Genel Kurul'daki görüşmelerine 28 Şubat'taki birleşimde başlanan teklif, 2 Mart gecesi 237 kabul oyuna karşın 61 ret oyuyla kabul edildi.
KAYYUM YETKİSİ ÇIKARILDI
AK Parti, CHP, İYİ Parti ve Saadet Grubu’nun ortak önergesiyle, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) getirilen yeni kayyum atma yetkisi tekliften çıkartıldı. Tekliften çıkarılan düzenlemeye göre, TMSF'ye suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, silahlı örgüt, terörizmin finansmanı gibi suçları işleyen firma veya şirkete 5 yıl süreyle kayyum atama yetkisi veriliyordu.
2 NİSAN'DA TOPLANACAK
Emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarıldığı düzenlemenin de yer aldığı 40 maddelik paket, onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a gönderildi. Düzenleme, Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanacak. Böylece emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye tutarı da 3 bin lira olacak. 31 Mart'taki yerel seçime kadar çalışmalarına ara veren Meclis Genel Kurulu, 2 Nisan'da toplanacak.
Muhalefet 3 gün uzattı
Muhalefet görüşmelerin uzaması için çarşamba akşam saatlerinden başlayarak cuma gecesine kadar her madde için önerge verip, karar yeter sayısının aranmasını talep ediyordu. Bu nedenle paketin ilk bölümünün üzerindeki görüşmeler 3 gün sürmüştü. Dün gece ise teklifin ikinci bölümüme geçilmeden önce siyasi parti grupları arasında yapılan görüşmeler neticesinde uzlaşıyla varıldı. Yargı Paketinin emekli ikramiyesine zammı da içeren ikinci bölümü 3 saat içinde Genel Kurul'dan geçti.