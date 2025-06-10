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'Emine Alangoya Çetesi' iddiası resmileşti: Mahkemeden İnan Kıraç'ın vasilerine tam yetki

'Emine Alangoya Çetesi' iddiası resmileşti: Mahkemeden İnan Kıraç'ın vasilerine tam yetki

15:3910/06/2025, Salı
G: 10/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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İnan Kıraç vasilerinin iddiasına göre hastaneden kaçırıldı, araç Akasya AVM’de değiştirildi.
İnan Kıraç vasilerinin iddiasına göre hastaneden kaçırıldı, araç Akasya AVM’de değiştirildi.

88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın vasileri, eşi Emine Alangoya hakkında İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çarpıcı suçlamalarla başvurdu. 'Suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yağma' gibi ağır iddialar yargı sürecini derinleştirirken, dava ceza mahkemelerine taşınıyor.

İş dünyasının önemli isimlerinden 88 yaşındaki
İnan Kıraç
yeni bir gelişmeyle daha gündemde.

Kıraç'ın vasileri, İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda, Kıraç’ın eşi
Emine Alangoya
’nın 'çete kurarak' hem sağlık hem de malvarlığı açısından Kıraç’ı hedef aldığını öne sürdü. Mahkeme, 5 Haziran 2025 tarihli kararında bu başvuruyu kabul etti ve vasilere dava açma ve suç duyurusunda bulunma yetkisi tanıdı. Karara karşı 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

İpek Kıraç - İnan Kıraç

  • Bu kararla birlikte, dava süreci artık ağır ceza mahkemelerine taşınacak. Emine Alangoya ile birlikte kızı ve Kıraç’ın uzun yıllardır yanında çalışan bir kişi hakkında; 'örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 2kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' gibi ağır suçlamalar yöneltilecek.

Koç Hastanesi’nden kaçırılış iddiası


İddiaların en dikkat çekici ayağını ise İnan Kıraç’ın Koç Hastanesi’nden “kaçırıldığı” öne sürülen gün oluşturuyor. Olay günü, Kıraç’ın içinde bulunduğu Togg marka bir aracın Akasya AVM’ye süratle giriş yaptığı ve burada otomobil değiştirildiği öne sürülüyor. İddiaya göre, bu değişim planı Emine Alangoya tarafından organize edildi ve hedef Antalya’ydı. Ancak kamuoyuna yansıyan “kaçırılma” haberlerinin ardından güzergâh değiştirildi ve Kıraç, Yalova üzerinden İstanbul’daki Vaniköy'deki villaya geri getirildi.



Banka hesapları ve kasa hareketleri de mercekte


Yargılamada gündeme gelecek bir diğer başlık ise Kıraç’ın banka hesapları ve kasasındaki varlıkların akıbeti. Bu konuda da
Emine Alangoya
’nın adı ön planda. Mahkeme sürecinde bu iddiaların tümü delillerle desteklenerek ele alınacak.

Emine Alangoya

İpek Kıraç’tan stratejik hamleler


Tüm bu sürecin arkasında, İnan Kıraç’ın kızı ve Koç Holding’in etkili isimlerinden İpek Kıraç bulunuyor. Babasının Emine Alangoya ile evliliğine ilk günden bu yana karşı çıkan İpek Kıraç, hukuk mücadelesi yürütüyor. Kıraç'ın attığı adımlar Koç Grubu’ndaki hisse yapısına da doğrudan etki edecek önemde.


İpek Kıraç



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