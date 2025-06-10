'Emine Alangoya Çetesi' iddiası resmileşti: Mahkemeden İnan Kıraç'ın vasilerine tam yetki

’nın 'çete kurarak' hem sağlık hem de malvarlığı açısından Kıraç’ı hedef aldığını öne sürdü. Mahkeme, 5 Haziran 2025 tarihli kararında bu başvuruyu kabul etti ve vasilere dava açma ve suç duyurusunda bulunma yetkisi tanıdı. Karara karşı 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

’nın 'çete kurarak' hem sağlık hem de malvarlığı açısından Kıraç’ı hedef aldığını öne sürdü. Mahkeme, 5 Haziran 2025 tarihli kararında bu başvuruyu kabul etti ve vasilere dava açma ve suç duyurusunda bulunma yetkisi tanıdı. Karara karşı 10 gün içinde itiraz hakkı bulunuyor.

Bu kararla birlikte, dava süreci artık ağır ceza mahkemelerine taşınacak. Emine Alangoya ile birlikte kızı ve Kıraç’ın uzun yıllardır yanında çalışan bir kişi hakkında; 'örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 2kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' gibi ağır suçlamalar yöneltilecek.

Bu kararla birlikte, dava süreci artık ağır ceza mahkemelerine taşınacak. Emine Alangoya ile birlikte kızı ve Kıraç’ın uzun yıllardır yanında çalışan bir kişi hakkında; 'örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 2kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' gibi ağır suçlamalar yöneltilecek.

İddiaların en dikkat çekici ayağını ise İnan Kıraç’ın Koç Hastanesi’nden “kaçırıldığı” öne sürülen gün oluşturuyor. Olay günü, Kıraç’ın içinde bulunduğu Togg marka bir aracın Akasya AVM’ye süratle giriş yaptığı ve burada otomobil değiştirildiği öne sürülüyor. İddiaya göre, bu değişim planı Emine Alangoya tarafından organize edildi ve hedef Antalya’ydı. Ancak kamuoyuna yansıyan “kaçırılma” haberlerinin ardından güzergâh değiştirildi ve Kıraç, Yalova üzerinden İstanbul’daki Vaniköy'deki villaya geri getirildi.