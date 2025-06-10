'Emine Alangoya Çetesi' iddiası resmileşti: Mahkemeden İnan Kıraç'ın vasilerine tam yetki

88 yaşındaki iş adamı İnan Kıraç'ın vasileri, eşi Emine Alangoya hakkında İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne çarpıcı suçlamalarla başvurdu. 'Suç örgütü kurmak', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'yağma' gibi ağır iddialar yargı sürecini derinleştirirken, dava ceza mahkemelerine taşınıyor.
- Bu kararla birlikte, dava süreci artık ağır ceza mahkemelerine taşınacak. Emine Alangoya ile birlikte kızı ve Kıraç’ın uzun yıllardır yanında çalışan bir kişi hakkında; 'örgüt kurma', 'nitelikli dolandırıcılık', 'yağma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'resmi belgede sahtecilik' ve 2kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme' gibi ağır suçlamalar yöneltilecek.
Koç Hastanesi’nden kaçırılış iddiası
İddiaların en dikkat çekici ayağını ise İnan Kıraç’ın Koç Hastanesi’nden “kaçırıldığı” öne sürülen gün oluşturuyor. Olay günü, Kıraç’ın içinde bulunduğu Togg marka bir aracın Akasya AVM’ye süratle giriş yaptığı ve burada otomobil değiştirildiği öne sürülüyor. İddiaya göre, bu değişim planı Emine Alangoya tarafından organize edildi ve hedef Antalya’ydı. Ancak kamuoyuna yansıyan “kaçırılma” haberlerinin ardından güzergâh değiştirildi ve Kıraç, Yalova üzerinden İstanbul’daki Vaniköy'deki villaya geri getirildi.
Banka hesapları ve kasa hareketleri de mercekte
İpek Kıraç’tan stratejik hamleler
Tüm bu sürecin arkasında, İnan Kıraç’ın kızı ve Koç Holding’in etkili isimlerinden İpek Kıraç bulunuyor. Babasının Emine Alangoya ile evliliğine ilk günden bu yana karşı çıkan İpek Kıraç, hukuk mücadelesi yürütüyor. Kıraç'ın attığı adımlar Koç Grubu’ndaki hisse yapısına da doğrudan etki edecek önemde.