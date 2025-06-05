İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya hakkında çarpıcı iddia: Koç Holding bağlantısıyla 48 saatte 1 milyon dolar

Demans tanısıyla hakkında vasi atanan iş adamı İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Alangoya'nın Koç Holding'ten getirdiği Mustafa Sarı aracılığıyla sadece iki günde Kıraç’ın hesabından 1 milyon dolar çektirdiği öne sürüldü.
Evlilik öncesinde İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.
Aynı zamanda İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü de yürüten Emine Alangoya ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.
2 günde 1 milyon dolar
- Vesayet davası sürerken, Kıraç’ın banka hesabından 1 milyon doların çekildiği iddiası büyük yankı uyandırdı.
'Kaçırıldı' haberiyle gündeme gelmişti
Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın babası İnan Kıraç’ın, mahkeme kararıyla vasi atanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Koç Hastanesi’nden eşi Emine Alangoya tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü.
İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapılmış ve kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti. Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış 2 kişi gözaltına alınmıştı.