İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya hakkında çarpıcı iddia: Koç Holding bağlantısıyla 48 saatte 1 milyon dolar

Ancak bu evlilik, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından

Ancak bu evlilik, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından

Aynı zamanda İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü de yürüten Emine Alangoya ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.