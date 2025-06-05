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İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya hakkında çarpıcı iddia: Koç Holding bağlantısıyla 48 saatte 1 milyon dolar

İnan Kıraç’ın eşi Emine Alangoya hakkında çarpıcı iddia: Koç Holding bağlantısıyla 48 saatte 1 milyon dolar

17:115/06/2025, Perşembe
G: 5/06/2025, Perşembe
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İnan Kıraç - Mustafa Sarı - Emine Alangoya
İnan Kıraç - Mustafa Sarı - Emine Alangoya

Demans tanısıyla hakkında vasi atanan iş adamı İnan Kıraç'ın eşi Emine Alangoya hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Alangoya'nın Koç Holding'ten getirdiği Mustafa Sarı aracılığıyla sadece iki günde Kıraç’ın hesabından 1 milyon dolar çektirdiği öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kaçırılma iddiasıyla gündeme gelen Türk iş adamı
İnan Kıraç
, 2024 yılında uzun yıllar birlikte çalıştığı 75 yaşındaki
Emine Alangoya
ile evlenmişti.

Evlilik öncesinde İnan Kıraç, yaşı gereği evlenmek için Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden rapor aldı.


Ancak bu evlilik, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından
"akli denge yerinde değil"
gerekçesiyle yargıya taşındı. Mahkeme, İnan Kıraç’ın demans hastası olduğuna, vasi atanmasına karar vermişti.

Emine Alangoya

Aynı zamanda İnan Kıraç'ın kurduğu vakfın genel müdürlüğünü de yürüten Emine Alangoya ile ilgili dikkat çeken bir iddia daha ortaya atıldı.




Mustafa Sarı

2 günde 1 milyon dolar


Emine Alangoya’nın, Koç Holding'ten getirdiği Mustafa Sarı’ya yalnızca iki gün içinde İnan Kıraç’ın hesabından
tam 1 milyon dolar çektirdiği
iddia edildi.

  • Vesayet davası sürerken, Kıraç’ın banka hesabından 1 milyon doların çekildiği iddiası büyük yankı uyandırdı.


'Kaçırıldı' haberiyle gündeme gelmişti


Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç’ın babası İnan Kıraç’ın, mahkeme kararıyla vasi atanmasının ardından geçtiğimiz günlerde Koç Hastanesi’nden eşi Emine Alangoya tarafından kaçırıldığı öne sürülmüştü.


İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapılmış ve kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilmişti. Konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmış 2 kişi gözaltına alınmıştı.




#İnan Kıraç
#Emine Alangoya
#Koç Holding
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