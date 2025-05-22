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İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı iddiası: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı iddiası: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı

23:0822/05/2025, Perşembe
G: 23/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İnan Kıraç'ın kaçırıldığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
İnan Kıraç'ın kaçırıldığı anlara ait olduğu ileri sürülen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

İstanbul'da iş adamı İnan Kıraç'ın sağlık kontrollerini yaptırmak için gittiği hastaneden kaçırıldığı ileri sürüldü. Sosyal medyada da yer alan görüntülerde içerisinde Kıraç'ın yer aldığı ileri sürülen bir araç geçici vasilerin müdahalesine rağmen olay yerinden hızla uzaklaştığı görülüyor. Polisin Kıraç'ı aramak için geniş çaplı soruşturma başlattığı da bildirildi. Öte yandan hastaneden yapılan açıklamada ise Kıraç'ın taburculuk işlemleri tamamlanmadan şoförüyle birlikte vasilerinin bilgisi dışında hastaneden ayrıldığı; kaçırıldığı iddialarının asılsız olduğu belirtildi.

İstanbul Zeytinburnu'nda bir hastanede check-up yaptıran iş adamı İnan Kıraç'ın kimliği belirsiz kişilerce zorla kaçırıldığı iddia edildi.


YouTube
İnan Kıraç hastaneden kaçırıldı iddiası: Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı
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22 Mayıs, Perşembe

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Kıraç’ın içinde yer aldığı ileri sürülen bir aracın yanındakilerin müdahalesine rağmen hızla bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

Polis ekiplerinin, 87 yaşındaki iş adamını bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Hastaneden açıklama

87 yaşındaki iş adamının kaçırıldığına ilişkin iddialara sağlık kontrollerini yaptırdığı hastaneden de açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kıraç, taburculuk işlemleri tamamlanmadan, şoförüyle birlikte vasilerinin bilgisi dışında hastaneden ayrılmıştır.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiası asılsızdır."

Kıraç yaptığı evlilik ile gündeme oturmuştu

Koç Holding’in kurucularından olan 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, Aralık 2024’te Emine Alangoya ile yaptığı evlilikle kamuoyunun gündemine oturmuştu. Ancak bu evlilik, Kıraç’ın kızı İpek Kıraç tarafından yargıya taşındı. İpek Kıraç, babasının zihinsel sağlığının yerinde olmadığını öne sürerek İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi’ne başvurarak evliliğin iptalini ve vasi atanmasını talep etti.

Mahkeme, İnan Kıraç’ın Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine ve nörolojik testlerden geçmesine karar verdi. Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda hazırlanan raporda, Kıraç’ın fiili ehliyetinin bulunmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtildi. Bu raporun ardından mahkeme, Kıraç’ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına hükmetti ve avukatlar Atakan Yılmaz ile Mert Öztekin’i geçici vasi olarak atadı.

İnan Kıraç

Mahkemeden bekleme kararı

İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde devam eden “evliliğin iptali” davasında taraf avukatlar hazır bulunurken, mahkeme vasilik davasının sürdüğü İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi’ndeki kararın beklenmesine karar verdi ve duruşmayı erteledi.

Mahkeme tedavi sürecine sınırlamalar getirmişti

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi daha önce, Kıraç’ın sağlık durumunun değerlendirilmesi amacıyla özel bir hastanede kapsamlı bir tıbbi incelemeye tabi tutulmasına karar vermişti. Bu süreçte yalnızca vasilerin onayıyla hareket edilmesi gerektiği, hastaneden taburcu işlemlerinin dahi vasi iznine tabi olduğu açıkça hükme bağlanmıştı. Aynı kararla, üçüncü şahısların Kıraç’ın tedavi sürecine müdahale etmesi veya ziyaretlerde bulunması da yasaklanmıştı. Gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin müdahil olabileceği de karar metnine eklenmişti.



#İnan Kıraç
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