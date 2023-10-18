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Emine Erdoğan: Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden siviller için mesaj yayımladı. Emine Erdoğan, paylaşımında, “Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor! Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil. Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil" ifadelerini kullandı.

Seren Som
15:59 . 18/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Emine Erdoğan

Emine Erdoğan

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Gazze'de ölen sadece masum siviller, sadece masum kadınlar ve çocuklar değil, Gazze'de bütün bir insanlığın vicdanı ve merhameti ölüyor!”

2009’da İstanbul’da lider eşleri ile “Filistin’de Barış için Kadınlar Toplantısı”nda bir araya gelerek, hayattan koparılan masumlar için dünyaya çağrıda bulunmuştuk.

O günlerde de Gazze’de keder ve gözyaşı hakimdi, acılar içinde büyük bir insanlık dramına şahitlik ediyorduk.

Türkiye olarak, zalimin karşısında durup dünyaya “barış!” diye haykırıyorduk.

Yine aynı yerdeyiz.

Bu zulmü seyreden insanlığa sesleniyorum; Gazze’de uçurtmalar uçmalı, bombalar değil! Çocuk sesleri yükselmeli, acı çığlıklar değil! Gökyüzünü bulutlar kaplamalı, dumanlar değil!

Mazlum ve masumlara ses olan Türkiye, Gazze halkına yardım elini uzatmaya devam edecek.

Uluslararası toplumu somut adımlar atmaya davet ediyor, daha fazla kan dökülmemesini umut ediyorum."



Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor
Terör devleti İsrail'in Gazze'deki vahşeti 12'inci gününde: Dünyanın gözü önünde soykırım işleniyor

Bebek katili terör devleti İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırımda 11. gün geride kaldı. Gazze’ye düzenlenen saldırılarda sivil can kaybı her geçen saniye artıyor, Gazze’de yüz binlerce Filistinli hayatta kalma mücadelesi veriyor, Tel Aviv bir yandan da kara saldırısına hazırlanıyor. İsrail ablukasındaki Gazze bombaların hedefi olmaya devam ediyor. Dün içinde binlerce sivilin bulunduğu Gazze'deki Baptist Hastanesi (Al Ahli Arab Hastanesi) İsrail tarafından bombalandı. Dünyayı ayağa kaldıran vahşi saldırıda en az 1000 Gazzeli sivil hayatını kaybetti. ABD Başkanı Joe Biden’ın ise bugün İsrail’e gitmesi bekleniyor. Öte yandan yedi ABD'li milletvekili, "derhal ateşkes" veya "İsrail ve Gazze'deki sivillere yönelik tehditleri durduracak şekilde tüm düşmanlıkların geçici olarak durdurulması" çağrısında bulundu.


#Emine Erdoğan
#Gazze
#Filistin
#İsrail
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