Gündem Emine Erdoğan Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek
ANKARA

Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin "Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" mesajını paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek
Emine Erdoğan

Ülke genelinde 174 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Profesyonel ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, vatandaşlar da canlarını dişlerine takarak yangınları söndürmeye çalışıyor. Türkiye yangınla mücadele konusunda tek yürek oldu.

"Yanan ormanlarımızın acısı tarifsiz"


Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi.

Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme
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Yangın söndürme ekipmanlarında fahiş fiyat artışına inceleme

Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu
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Manavgat'ta mahalleye sıçrayan orman yangını muhtarı gözyaşlarına boğdu

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"Yangına niye asker polis müdahale etmiyor" diyen Emre Kınay'a yerel halktan tepki: Herkes burada oturduğun yerden konuşma
Sanatçı Emre Kınay'ın 'Yangına niye asker polis müdahale etmiyor' çıkışına tepkiler sürüyor. Yangınla mücadele eden bir vatandaş Kınay'a cevap olarak bir video çekerek 'Oradan alçakça konuşmayla bu işler olmuyor. İftira atarak olmaz, polis de burada, asker de burada. Birşey yapacaksan gel burada mücadele et. Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin, ahmaksınız ahlaksızsınız' ifadelerini kullandı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve dört günde söndürülen orman yangını 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Küçüklü Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Orman işçileri ve belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol atına alınarak, 31 Temmuz'da söndürüldü.

Zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi.

22 yıllık korku bitti: İzmit'in 'Pisa Kulesi' yıkılıyor
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Marmara depreminde, Karabaş Mahallesi Hafız Binbaşı Caddesi’nde yan yana bulunan Önder ve Yıldız apartmanları hasar gördü. Yıllar geçtikçe binalar eğilmeye başladı. Bölgede etkili olan depremlerde, binalardaki eğimin biraz daha artığı belirlendi.
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İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü, geçen yılın Aralık ayında binaların tahliyesine karar verdi. Apartmanlarda yaşayanlar da kararın ardından binaları boşalttı. ‘Pisa Kulesi’ni andıran binalardan ilk olarak 6 katlı Önder Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Binanın dış cephesine branda gerilip, içeriden yıkıma geçildi.
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Kocaeli Valiliği, şubat ayında, can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan 3’ü Başiskele, 4’ü Derince, 16’sı İzmit ve 3'ü de Körfez ilçe sınırlarında olan 26 binanın yıkımı, ağır hasarlı binaların tahliyesi ve yıkım işlemlerinin tamamlanması için talimat verdi.
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Yıkım işlerini gerçekleştiren firmanın sahibi Bülent Aygün, “1999 depreminden sonra bu binalarda ağır hasar meydana gelmişti. Bina oldukça yana yatık vaziyetteydi. Yıkım için ihale açıldı ve biz firma olarak bu ihaleyi aldık. Gerekli tüm önlemlerimizi aldık ve yıkım işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Şu anda iç kısımlarını yıkmaya başladık, en sonunda da yukarıdan aşağı bir şekilde yıkacağız. Yanda bulunan bir bina daha var, oradaki binada da boşaltılma işlemi başladı. O da yamuk bir bina, işlemler tamamladıktan sonra onun da yıkımı başlayacak” dedi.
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ESNAF MEMNUN <br><br> Yıkılan binanın yan tarafındaki esnaftan Zafer Kaya, yamuk binaların kendilerini tedirgin ettiğini belirterek, “Cadde üzerinde bulunan bu bina nihayet yıkılıyor. Yanından gelip geçerken bile korkuyorduk. En sonunda yıkımına başlandı. Çevre esnafı olarak memnunuz. Toz toprak oluşacak bir süre, kahrını çekeceğiz ama en azından insan hayatı bakımından önem teşkil eden bir sorun daha bertaraf edilmiş olacak” diye konuştu.
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‘YAMUK BİNALAR TEDİRGİN EDİYORDU’ <br><br> Binaların yamuk olmasının kendilerini de tedirgin ettiğini kaydeden Taha Aydın, “Uzun zamandır yamuk binaların yan tarafındaki binada avukatlık yapıyorum. Malum buradaki binalar bayağı eskiydi ve bizi de tedirgin ediyordu. Aslında çok daha öncesinde yıkılması lazımdı ama geç olsun, güç olmasın. Bir an önce buraların yeni ve güzel bir şekilde yapılanması gerekiyor. Burada bazı binalarda yamukluk olduğu dışarıdan bakıldığında da aşikar. Bazen buradan geçerken bile tedirgin oluyorduk” dedi.
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İzmit’te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
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İzmit’te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
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İzmit’te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
Title
İzmit’te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
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İzmit’te 22 yıldır korku yaratan binanın yıkımına başlandı
22 yıllık korku bitti: İzmit'in 'Pisa Kulesi' yıkılıyor
İzmit'te, 17 Ağustos 1999 depreminde hasar gören, eğik durması nedeniyle 'Pisa Kulesi' olarak adlandırılan ve yan yana bulunan 2 apartman, yıkım kararı verilerek boşaltıldı; bir apartmanın da yıkımına başlandı.


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Antalya’nın Manavgat ilçesinde Düzağaç Mahallesi’ne sıçrayan yangın, muhtarı ağlattı. "Dayanamaz hale geldik, gece gündüz. Olmaz ki şöyle bir tanıyın, canımız gitti, yanıyoruz. Sadece söndürme çalışmalarını izliyoruz elimizden bir şey gelmiyor" diyerek ağlayan muhtar, çaresizce söndürme çalışmalarını takip etti.
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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü
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Ankara'da YHT garı binası yanındaki inşaatta yangın: Erdoğan Anıtkabir ziyaretindeyken kent siyaha büründü

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