Emine Erdoğan: Ülkemizin beraberliği bunun da üstesinden gelecek

Ülke genelinde 174 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Profesyonel ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri devam ederken, vatandaşlar da canlarını dişlerine takarak yangınları söndürmeye çalışıyor. Türkiye yangınla mücadele konusunda tek yürek oldu.

"Yanan ormanlarımızın acısı tarifsiz"



Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından, orman yangınları ile ilgili paylaşımda bulundu. Erdoğan, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi.

Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiparane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek. pic.twitter.com/4i2Feva3ZM REKLAM August 4, 2021

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OYNAT 01:11 "Yangına niye asker polis müdahale etmiyor" diyen Emre Kınay'a yerel halktan tepki: Herkes burada oturduğun yerden konuşma Sanatçı Emre Kınay'ın 'Yangına niye asker polis müdahale etmiyor' çıkışına tepkiler sürüyor. Yangınla mücadele eden bir vatandaş Kınay'a cevap olarak bir video çekerek 'Oradan alçakça konuşmayla bu işler olmuyor. İftira atarak olmaz, polis de burada, asker de burada. Birşey yapacaksan gel burada mücadele et. Oturduğunuz yerden ahkam kesmeyin, ahmaksınız ahlaksızsınız' ifadelerini kullandı.

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OYNAT 00:54 Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yanan alanlar havadan görüntülendi Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan ve dört günde söndürülen orman yangını 2 bin 600 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Küçüklü Mahallesi'nde 28 Ağustos'ta çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.



Orman işçileri ve belediye ekipleri yangına müdahale etti. Yüksek sıcaklık ve kuvvetli rüzgar nedeniyle güçlükle yürütülen çalışmalar sonucu yangın kontrol atına alınarak, 31 Temmuz'da söndürüldü.



Zarar gören alanlar drone ile havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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