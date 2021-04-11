Emine Erdoğan'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı: Oylar Van Gölü'ne

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı.

'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı.

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi.

FİNALE KALDI

Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

DESTEK ÇIĞ GİBİ

Van Gölü Aktivistleri Derneği öncülüğünde başlatılan Van Gölüne oy ver hastag çalışması ile kentte yaşayanlar, sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak herkesin oy vermesi için destek isterken bu paylaşımlarıyla Türkiye gündemine de girmeyi başardı.

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EMİNE ERDOĞAN'DA ÇAĞRI YAPTI

Sadece Van'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından da destek çığ gibi büyürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.

#VanGölünüoyla

Emine Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. "VanGölünüoyla" diyerek yarışma linkini de ekleyip paylaştı.

Eşsiz bir doğal güzelliğe sahip Van Gölü’nün uzaydan çekilmiş ve mavinin her tonunun bulunduğu fotoğrafı, NASA'nın online yarışmasında finale kaldı. #VanGölünüOyla

Oy vermek için: https://t.co/PcAWKdaFPO pic.twitter.com/vNJBaf9ddB REKLAM April 11, 2021

HAYAT Van Gölü’nün uzaydan çekilen fotoğrafı NASA'nın yarışmasında yarı finale kaldı: 3 turda 28 fotoğrafı eledi

FOTOĞRAF 5 Dünya Turnuvası adlı çevrimiçi yarışmada, Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafı favoriler arasında yer aldı. Van Gölü'nün, dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisinin de verildiği kısa sürede binlerce kişi tarafından beğenildi. Van ve Bitlis'te yaşayanlar, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla sevinçlerini dile getirip, fotoğrafın birinci seçilmesi için destek çağrısında bulundu. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Gölü görselinin NASA'nın favorileri arasında yer almasının memnuniyetini yaşadıklarını belirtti. Yarışmanın yarın sona ereceğini belirten Bilmez, Van Gölü'nün, dünyada bilinirliğinin artması için bu yarışma bir fırsat olmuştur. Van Gölü, yeryüzünün en güzel mekanlarından biridir. Tarihten bize miras kalmış. Bu değeri koruyarak yeni nesillere aktarmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu yarışma sayesinde inşallah Van Gölü konusundaki farkındalık da artmış olur. Hemşerilerimizden de bu yarışmaya ilgi duymalarını bekliyorum diye konuştu. NASA'nın yarışmasındaki fotoğraflar arasında, kırmızı rengiyle tanınan Bolivya'daki Colorado Gölü, Bahamalar'daki Andros Adaları üzerinde oluşan bulutlar, Japonya'nın ışıkları, güneybatı Rusya'daki devasa kanola tarlaları, Sina Yarımadası, ABD'deki Grand Kanyonu, Himalayar, Sahra Çölü üzerindeki bulutlar, 2015'deki Maysak Tayfunu'nun gözünün uzaydan görünüşü, Alaska'daki Clevlan Yanardağı'nın görüntüleri yer alıyor. Yarışmada, NASA'nın resmi sitesi üzerinden https:earthobservatory.nasa.govtournament-earth oy kullanılabiliyor. NASA favorilerine ekledi: Van Gölü'nün fotoğrafı uzaydan çekildi ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonunda (ISS) görev yapan astronotların çektiği 20 dünya fotoğrafından oluşan yarışmada, Van Gölü'nün uzaydan çekilen görselinin de yer alması Van ve Bitlis'te sevinç yarattı.

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